Вибухи на Шрі-Ланці: президент країни звільнить глав усіх спецслужб



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Силовики Шрі-Ланки не змогли запобігти жодному з нападів, не зважаючи на те, що у них була «попередня інформація про атаку»

Президент Шрі-Ланки Маїтріпала Сірісена заявив, що планує змінити очільників сил оборони країни через те, що вони не змогли попередити низку терактів, які забрали життя понад 300 людей.

Про це Сірісена заявив 23 квітня, передає Reuters.

Він заявив, що в найближчі тижні повністю змінить поліцію і сили безпеки країни.

«Я повністю перебудую поліцію і сили безпеки в найближчі тижні. Я очікую зміни керівників оборонних установ протягом наступних 24 годин», — сказав Сірісена у телезверненні до нації.

Зазначається, що силовики Шрі-Ланки не змогли запобігти жодному з нападів, не зважаючи на те, що у них була «попередня інформація про атаку».

«Співробітники служби безпеки, які отримали інформацію від розвідки іноземної держави, не поділилися цим зі мною. Були б вжиті відповідні заходи. Тепер я вирішив вжити жорстких заходів щодо цих чиновників», — заявив президент.

Наразі кількість загиблих в результаті серії вибухів, що прогриміли в неділю на території Шрі-Ланки, досягла 310 чоловік.

Як повідомлялося, 21 квітня на Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа. Останній вибух стався в передмісті Коломбо Дематагода і був здійснений смертником.

У МЗС України розповіли, куди звертатися українцям, які перебувають у Шрі-Ланці. Українцям, які перебувають в Шрі-Ланці, рекомендують звертатися за консульською допомогою до Посольства України в Індії, Почесного консульства України у Соціалістичній Республіці Шрі-Ланка, а також на «гарячу лінію» МЗС.

До розслідування серії вибухів на Шрі-Ланці залучили фахівців Міжнародної організації кримінальної поліції — Інтерполу.

Також 22 квітня президент Шрі-Ланки Майтрипала Сирисена після серії вибухів ухвалив рішення ввести в країні надзвичайний стан.