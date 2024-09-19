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Окупанти обстріляли КАБами Харків: є влучання у трьох районах (оновлено)

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Окупанти обстріляли КАБами Харків: є влучання у трьох районах (оновлено)
На місці працюють рятувальники
фото з відкритих джерел

Міський голова Харкова повідомив, що авіабомба впала між садочком та школою

Сьогодні, 19 вересня, близько 4:52 ранку, Харків зазнав чергового обстрілу. Міський голова Ігор Терехов повідомив про попередньо три влучання керованих авіабомб.

«Знову удар по місту. На цей раз попередньо трьома КАБами», – розповів він.

Крім того, у Харкові одна з авіабомб впала між школою та дитсадком.

«Один з прильотів між школою та дитсадком в Індустріальному районі. Інформації про постраждалих на дану хвилину немає», – проінформував мер.

О 5:49 міський голова додав, що друга авіабомба впала біля депо у Салтівському районі. Як і в першому випадку вибиті вікна будинків. Без постраждалих. Обстеження місця удару триває.

Третя керована бомба впала у передмісті.

Міський голова закликав харків'ян бути обережними.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти ракетами обстріляли Харків.

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Теги: Ігор Терехов окупанти Харків

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