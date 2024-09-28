Коли Україна отримає дозвіл на удари вглиб Росії: Банкова зробила заяву

Зеленський під час свого візиту до США провів переговори з усіма партнерами, від яких залежить це рішення

Про отриманий ЗСУ дозвіл бити західною далекобійною зброєю вглиб Росії першими дізнаються росіяни. Таку заяву зробив прессекретар президента України Сергій Нікіфоров в ефірі телемарафону.

«Першими про дозвіл бити вглиб Росії дізнаються росіяни. А вже потім буде зроблено офіційне оголошення. Остаточного рішення для вас у мене зараз немає», – сказав прессекретар президента.

😏 Першими про дозвіл бити вглиб території росії дізнаються самі росіяни - Никифоров pic.twitter.com/OTu6h33t1g — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 28, 2024

За словами Нікіфорова, президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США провів переговори з усіма партнерами, від яких залежить це рішення.

«Хоча зараз немає однозначного дозволу, але є цей величезний тиск на партнерів з боку України. Ми сподіваємося, що партнери піддадуться», – додав він.

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Україна повинна мати можливість вільно використовувати зброю, яку їй надали союзники та партнери.

Нагадаємо, війна в Україні триватиме у 2026 році й далі, заявив глава МЗС Великої Британії Девід Леммі. Наразі західні політики продовжують розглядати різні способи посилити підтримку української армії, зокрема і можливість зняття обмежень на завдання ударів углиб території Росії.

Девід Леммі заявив, що тривають «делікатні переговори» з Білим домом щодо дозволу Україні використовувати ракети Storm Shadow в Росії. Леммі закликає до «сміливості» в поточних переговорах із США щодо цього питання.

Раніше президент України Володимир Зеленський знову закликав Байдена дозволити Україні завдавати дальні удари всередині Росії. Його прохання прозвучало перед важливою зустріччю між ними в четвер на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.