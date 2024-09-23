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Reuters: Іранська гвардія ввела строгу заборону після вибухів у Лівані

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Reuters: Іранська гвардія ввела строгу заборону після вибухів у Лівані
17 вересня у Лівані сотні пейджерів, які бойовики ісламського бойового угруповання «Хезболли» використовували для зв’язку, вибухнули
фото: Reuters

Іран проводить широкомасштабну операцію з перевірки всіх пристроїв

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заборонив своїм членам користуватись будь-якими засобами зв'язку після вибуху пейджерів і рацій у Лівані. Про це повідомляє Reuters.

За словами джерел видання, КВІР проводить широкомасштабну операцію з перевірки всіх пристроїв, а не лише засобів зв'язку. Водночас більшість пристроїв є саморобними, або ж були імпортовані з Китаю чи РФ.

Зазначається, що Іран занепокоєний ризиком проникнення агентів Ізраїля і через це розпочав перевірку кадрів, спрямовану на середніх і високопоставлених членів КВІР. За даними джерел, це включає перевірку їхніх банківських рахунків як в Ірані, так і за кордоном, а також історію їхніх подорожей і подорожей їхніх сімей.

Неназваний іранський чиновник відзначив, що головною турботою Ірану є захист ядерних і ракетних об'єктів країни, особливо розташованих під землею. А втім, заходи з безпеки на об'єктах було посилено ще минулого року, після того, як Тегеран звинуватив Іран у спробі саботувати ракетну програму.

«Ніколи, ніколи не було таких жорстких заходів безпеки і надзвичайних заходів, як зараз», – наголосило джерело, припускаючи, що після вибухів пейджерів і рацій у Лівані безпека була ще більш посилена.

Як пише видання, іранські військові використовують цілу низку зашифрованих засобів зв'язку, зокрема рації, для безпечного спілкування. Чимало пристроїв розробляється всередині країни, аби уникнути залежності від іноземного імпорту. Однак у минулому Іран імпортував засоби зв'язку з таких країн, як Китай, Росія і навіть Японія.

Нагадаємо, що 17 вересня у Лівані сотні пейджерів, які бойовики ісламського бойового угруповання «Хезболли» використовували для зв’язку, вибухнули. У результаті цього близько 3 тис. людей зазнали поранень, є загиблі. Наступного дня ще три людини загинули і десятки отримали поранення після того, як здетонували ручні радіостанції, що використовувалися ліванським збройним угрупуванням «Хезболла». 

Як пише The Economist, Ізраїль планує вторгнення до Лівану, яке включатиме створення буферної зони на кілька кілометрів від кордону. 

До слова, Ізраїль заперечив свою причетність до вибухів пейджерів та рацій у Лівані. 

А от телеканал ABC із посиланням на джерела повідомив, що  Ізраїль протягом 15 років планував та здійснював операцію з підриву пейджерів у Лівані. Для цього використовувалися підставні компанії, деякі співробітники яких навіть не знали про справжню мету своєї роботи. 

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Теги: Ліван Ізраїль Іран

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