Орбан заявив, що його миротворча місія щодо України ще не завершена

Орбан перед участю в заході в місті Кьоче

Після поїздок до України та Росії Орбан відправив свій «мирний план» лідерам ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжуватиме докладати зусиль, щоб «запобігти ескалації» війни в Україні. Він вирішив продовжити ініціативу, яку називає «миротворчою місією». Про це він повідомив перед заходом у місті Кьоче на заході Угорщини.

Орбан повідомив, що після поїздок до України та Росії відправив свій «мирний план» лідерам ЄС, а згодом оприлюднив його у ЗМІ.

«Я написав, що якби ми зробили певні речі на початку липня, то могли б запобігти ескалації цього конфлікту в наступні два-три місяці. Зараз, якщо порівняти ситуацію на початку липня з нинішньою, на початку вересня, то все набагато гірше, ніж тоді», – сказав він.

Політик зазначив, що його миротворча місія ще не завершена і він продовжував працювати над нею влітку на міжнародному рівні. Він анонсував появу нових ініціатив, деякі з яких будуть представлені вже у вересні, але не надав жодних деталей.

У межах своєї «мирної місії» прем'єр Угорщини відвідав Москву і провів переговори з Володимиром Путіним, ставши першим європейським лідером, який зустрівся з ним після квітня 2022 року.

Нагадаємо, Угорщина полегшує умови в'їзду на свою територію для громадян Росії та Білорусі. Після візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви Будапешт включив росіян і білорусів до програми так званої «національної карти». Ця картка видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження.

Зокрема, росіяни можуть в’їжджати до ЄС через Угорщину без будь-яких перевірок безпеки та безперешкодно рухатись до інших країн блоку.

Як повідомлялося, Європейський Союз занепокоєний рішенням Угорщини щодо пом'якшення візових правил для громадян Росії та Білорусі. Зокрема, блок побоюється підвищення ризиків шпигунства всередині ЄС.

Водночас міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що видача Угорщиною «національних карт» громадянам Росії та Білорусі «не становить жодного ризику для безпеки Шенгенської зони».