Ізраїль завдав ударів по розвідувальному штабу «Хезболли» в Бейруті
Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по розвідувальному штабу«Хезболли»
Армія оборони Ізраїлю завдала серію ударів по об'єктах терористичної організації «Хезболла» в столиці Лівану Бейруті, а також на півдні країни. Про це повідомляє ЦАХАЛ.
«Винищувачі ВПС Ізраїлю завдали ударів по об'єктах терористів, які належать штаб-квартирі розвідки «Хезболли» в Бейруті, включаючи засоби збору розвідувальної інформації, командні центри та інші об'єкти терористичної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.
Крім того, Ізраїль атакував склади зброї «Хезболли», розташовані в тому ж районі. Після ударів було зафіксовано вторинні вибухи, що свідчить про наявність зброї на місцях.
Ізраїльська армія наголосила, що «Хезболла» навмисно розміщує свої командні центри та склади зброї в житлових районах, наражаючи на небезпеку цивільне населення Бейрута.
Окрім ударів по столиці Лівану, ізраїльські винищувачі також завдали атак по терористичним об'єктам на півдні Лівану та в районі Бекаа. Ці удари включали знищення складів зброї, командного центру та пускової установки «Хезболли» .
Нагадаємо, президент Ізраїлю закликав ліванців та іранців повстати проти Ірану.
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