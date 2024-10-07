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Ізраїль завдав ударів по розвідувальному штабу «Хезболли» в Бейруті

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Ізраїль завдав ударів по розвідувальному штабу «Хезболли» в Бейруті
Крім того ЦАХАЛ повідомив, що за останні кілька годин їхні військово-повітряні сили завдали ударів по складах зброї
фото з відкритих джерел

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по розвідувальному штабу«Хезболли» 

Армія оборони Ізраїлю  завдала серію ударів по об'єктах терористичної організації «Хезболла» в столиці Лівану Бейруті, а також на півдні країни. Про це повідомляє ЦАХАЛ.

«Винищувачі ВПС Ізраїлю завдали ударів по об'єктах терористів, які належать штаб-квартирі розвідки «Хезболли» в Бейруті, включаючи засоби збору розвідувальної інформації, командні центри та інші об'єкти терористичної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Крім того, Ізраїль атакував склади зброї «Хезболли», розташовані в тому ж районі. Після ударів було зафіксовано вторинні вибухи, що свідчить про наявність зброї на місцях.

Ізраїльська армія наголосила, що «Хезболла» навмисно розміщує свої командні центри та склади зброї в житлових районах, наражаючи на небезпеку цивільне населення Бейрута.

Окрім ударів по столиці Лівану, ізраїльські винищувачі також завдали атак по терористичним об'єктам на півдні Лівану та в районі Бекаа. Ці удари включали знищення складів зброї, командного центру та пускової установки «Хезболли» .

Нагадаємо, президент Ізраїлю закликав ліванців та іранців повстати проти Ірану.
 
 
 
 
 
 

 
 

Теги: Ізраїль армія президент населення

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