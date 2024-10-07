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Ізраїль ударив по сектору Газа: є постраждалі

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Ізраїль ударив по сектору Газа: є постраждалі
Ракети Хезболли впали на третє місто Ізраїлю Хайфу
фото з відкритих джерел

Внаслідок удару постраждало 10 людей

У неділю, напередодні річниці нападів 7 жовтня, Ізраїль активізував авіаудари по об'єктах у Лівані та секторі Газа. Це сталося на тлі загострення конфлікту, оскільки міністр оборони Ізраїлю заявив, що «всі варіанти помсти відкриті» у протистоянні з Іраном, який підтримує ліванське угруповання «Хезболла». Про це повідомило Reuters.

Увечері в неділю бойовики «Хезболли» запустили ракети по території Ізраїлю. За даними поліції, ракети пройшли повз ізраїльські системи протиповітряної оборони та вдарили по Хайфі, третьому за величиною місту Ізраїлю. Унаслідок ударів були пошкоджені будівлі. Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що від ракетних обстрілів по Хайфі та місту Тверія постраждало 10 осіб.

Бойовики «Хезболли» взяли відповідальність за напад, заявивши, що атакували військовий об'єкт на південь від Хайфи залпом ракет типу «Фаді-1».

Нагадаємо, Президент Ізраїлю закликав ліванців та іранців повстати проти Ірану.

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Теги: Ізраїль напад Сектор Гази ракетна атака

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