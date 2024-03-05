Вибухи в Одесі, перемога Трампа на праймеріз у ще одному штаті: головне за ніч

У ніч на 5 березня в Одесі пролунала серія вибухів, унаслідок чого є пошкодження

Уночі окупанти безпілотниками атакували Одесу

У ніч на 5 березня в Одесі пролунала серія вибухів. Також вночі прогриміли вибухи у Керчі. Колишній президент США Дональд Трамп перемагає на республіканських кокусах у Північній Дакоті. Міністр оборони Канади зробив заяву щодо передачі Україні ракет CRV7. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 5 березня, щоб ви були в курсі подій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вибухи в Одесі

У ніч на 5 березня в Одесі пролунала серія вибухів. Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що БпЛА в акваторії Чорного моря рухаються на Одесу.

Сили оборони півдня зазначали, що в Одеській області працюють сили ППО. Повітряна тривога в області тривала понад три години.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Армія РФ безпілотниками вночі атакувала Одесу: є пошкодження будівлі рекреаційного об'єкту, повідомили у Силах оборони півдня України. Сталося пожежа, яку швидко загасили. Також в рекреаційній зоні пошкоджені приватний будинок з причалом і господарські споруди. За попередніми даними без поранених.

Вибухи в Керчі

У ніч на 5 березня у тимчасово окупованій Керчі пролунали вибухи. Російські ЗМІ пишуть, що нібито працювала ППО.

За деякими повідомленнями в соцмережах, район Керчі атакували як повітряні, так і надводні дрони.

За словами мешканців, з різних районів міста було чути від трьох до п'яти потужних вибухів. Окрім цього, Кримський міст, який сполучає півострів із Росією, був перекритий.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наразі офіційних коментарів немає.

Трамп перемагає на кокусах у Північній Дакоті

Колишній президент США Дональд Трамп перемагає на республіканських кокусах у Північній Дакоті. Про це пише The New York Times.

Зазначається, що у Північній Дакоті Трамп легко переміг свою суперницю Ніккі Гейлі напередодні низки змагань, відомих як «Супервівторок», коли 15 штатів проведуть республіканські праймеріз і кокуси.

За підсумками розподіляться голоси 854 делегатів на з'їзд Республіканської партії в липні. Для висунення претенденту необхідно зібрати щонайменше 1215 голосів із загальної кількості в 2429.

Трамп лідирує з великим відривом в опитуваннях як на національному рівні, так і в штатах, які голосуватимуть у вівторок. Наприклад, останні опитування в Техасі показують, що його підтримують близько 80%.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міністр оборони Канади зробив заяву щодо передачі Україні ракет CRV7

Канада найближчими днями ухвалить рішення стосовно передання Україні списаних ракет класу «повітря-земля» CRV7. Про це заявив на пресконференції міністр оборони Канади Білл Блер.

Він повідомив, що зараз Канада оцінює безпеку транспортування ракет. Перевірка триватиме кілька днів.

«Зараз ми перевіряємо, чи можна ці боєприпаси безпечно транспортувати. Щойно ми це визначимо, що має відбутися протягом найближчих днів, ми якомога швидше доправимо їх в Україну», – сказав Блер.

За його словами, не всі з понад 83 тис. наявних у Канади ракет цього типу справні, але «певна їх кількість досі придатна».

Посли ЄС у Москві відмовилися слухати Лаврова

Міністр закордонних справ країни-агресорки Росії Сергій Лавров поскаржився, що посли країн Євросоюзу в Москві відмовилися зустрітися з ним.

Лавров розповів, що зустріч із європейськими дипломатами мала бути присвячена майбутнім президентським виборам у Росії. Проте, за його словами, за два дні до заходу МЗС отримало повідомлення, що посли на зустріч не прийдуть.

Очільник МЗС Росії також зазначив, що на зустрічі хотів обговорити з послами інформацію про те, що посольства країн Євросоюзу в Москві нібито мають намір підтримувати російську «несистемну опозицію» і використовувати якісь «механізми втручання». Лавров заявив, що збирався застерегти дипломатів від таких дій.

Постійне представництво Євросоюзу в Росії підтвердило виданню РБК, що російське МЗС запрошувало європейських послів на захід. Однак відмова була викликана «вкрай низьким рівнем довіри» та відсутністю в запрошенні пропозицій щодо порядку денного.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Нас запросили обговорити відносини між ЄС та Росією, але тепер міністр Лавров каже, що йшлося про те, щоб прочитати нам нотації. Це доводить, що ми мали рацію, відхиливши запрошення», – додали в представництві ЄС.

У Німеччині озброєна жінка захопила заручників у лікарні

У лікарні Луїзен у німецькому місті Ахені озброєна жінка взяла в заручники пацієнтів. Про це пише Bild.

Зазначається, що жінка погрожувала лікарям та пацієнтам пістолетом, використала піротехніку, а потім забарикадувалася в одній із палат. Пізніше видання Bild з посиланням на поліцію додало, що йдеться про 65-річну жінку.

На місце події прибули кілька пожежних підрозділів. Bild пише про задимлення внаслідок вибуху.

Про постраждалих не повідомляється. Пацієнтів та співробітників лікарні евакуювали. Жителів закликали уникати оточеної території поруч з лікарнею.