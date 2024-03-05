В Одесі пролунали вибухи

В Одеській області працюють сили ППО

У ніч на 5 березня в Одесі пролунала серія вибухів. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що БпЛА в акваторії Чорного моря рухаються на Одесу.

Сили оборони півдня зазначали, що в Одеській області працюють сили ППО.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Одесі та області вісім ударних дронів типу «Шахедів» з акваторії Чорного моря, з них сім були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, але один безпілотник під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську дев'ятиповерхівку.

Як повідомлялося, в Одесі рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи. Усього внаслідок російського удару загинули 12 людей, серед них – 5 дітей.

Нагадаємо, останніми з-під завалів будинку дістали тіла двох дітей. Сергій та Злата – діти подружжя військових, що загинуло у результаті атаки. Під завалами також знайшли їхню 7-місячну доньку Лізу.

Крім того, в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Харкову ударні безпілотники типу Shahed 131/136. Один із «шахедів» влучив у подвір’я будинку у Шевченківському районі міста.