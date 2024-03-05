Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі пролунали вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В Одесі пролунали вибухи
фото ілюстративне

В Одеській області працюють сили ППО

У ніч на 5 березня в Одесі пролунала серія вибухів. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що БпЛА в акваторії Чорного моря рухаються на Одесу.

Сили оборони півдня зазначали, що в Одеській області працюють сили ППО.

Нагадаємо, в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Одесі та області вісім ударних дронів типу «Шахедів» з акваторії Чорного моря, з них сім були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, але один безпілотник під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську дев'ятиповерхівку

Як повідомлялося, в Одесі рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи. Усього внаслідок російського удару загинули 12 людей, серед них – 5 дітей. 

Нагадаємо, останніми з-під завалів будинку дістали тіла двох дітей. Сергій та Злата – діти подружжя військових, що загинуло у результаті атаки. Під завалами також знайшли їхню 7-місячну доньку Лізу. 

Крім того, в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Харкову ударні безпілотники типу Shahed 131/136. Один із «шахедів» влучив у подвір’я будинку у Шевченківському районі міста.

Читайте також:

Теги: Одеса системи ППО вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уночі ворог атакував Україну безпілотниками
Атака безпілотників, Сенат США провалив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
8 лютого, 06:50
Олексій Костусєв був міським головою Одеси з 2010 до 2013 року
Вищий антикорупційний суд дозволив заочне розслідування у справі ексмера Одеси
22 лютого, 19:50
Патрік Райдер
США продовжать постачати Україні озброєння для ППО попри дефіцит коштів
9 лютого, 06:10
Унаслідок обстрілу м. Куп‘янська пошкоджено приватний будинок та газову трубу
На Миколаївщині горіло підприємство, атака дронів на Одесу: ситуація в регіонах
8 лютого, 13:04
У Дніпрі пролунала серія вибухів
У Дніпрі пролунала серія вибухів
3 березня, 03:15
РФ заявила про масовану атаку безпілотників на Крим
РФ заявила про масовану атаку безпілотників на Крим
3 березня, 05:20
Українська влада попередила, що Україна стикається з «критичною нестачею» ракет для ППО
Україні загрожує дефіцит ракет для ППО. Аналітики дали невтішний прогноз
11 лютого, 05:50
Шахрай з липня по вересень 2023 року ошукав двох жінок та двох чоловіків
Затримано чоловіка, який обкрадав громадян, створивши сайт-двійник «єПідтримки»
21 лютого, 02:50
Посадовець військової частини дав вказівку бійцям замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України, будувати маєток для його тещі під Одесою
Змушував військових будувати будинок для тещі: на Одещині посадовець піде під суд
23 лютого, 10:41

Новини

В Одесі пролунали вибухи
В Одесі пролунали вибухи
Удар по Одесі: відбудувати зруйновану частину будинку неможливо
Удар по Одесі: відбудувати зруйновану частину будинку неможливо
Удар по Одесі: глава МЗС Литви зробив заяву
Удар по Одесі: глава МЗС Литви зробив заяву
В Одесі завершено пошукову операцію на місці удару російського дрона
В Одесі завершено пошукову операцію на місці удару російського дрона
В Одесі з-під завалів будинку дістали тіла ще двох дітей (оновлено)
В Одесі з-під завалів будинку дістали тіла ще двох дітей (оновлено)
Удар по Одесі 2 березня: загинуло подружжя військових та їхня дитина
Удар по Одесі 2 березня: загинуло подружжя військових та їхня дитина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Безпілотник, який перевозив 20 кг вибухівки, упав на «Петербурзький нафтовий термінал»
18K
Одружився з підлеглою. НАЗК склало протокол на міського голову з Хмельниччини
16K
Через два роки війни дружина Шмигаля зареєструвала підприємство з капіталом у 30 млн
12K
Ввічливий, але п’яний. Столичний прокурор втратив посаду через… повітряну тривогу
8878
Колишня очільниця МЗС Австрії пояснила, чому вирішила поселитись поближче до Путіна
7814
Перемога конкурентки Трампа на праймеріз, Конгрес США готує новий законопроєкт щодо України: головне за ніч

Новини

День енергоефективності. Які свята відзначаємо 5 березня
Сьогодні, 00:05
Cекретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони оцінив роботу СБУ при Малюку
Вчора, 18:43
«Метінвест» відкрив нову вугільну лаву на Донеччині близько до лінії фронту
Вчора, 12:01
В Україну повертаються дощі: прогноз погоди на 4 березня
Вчора, 05:20
Всесвітній день інженерії. Які свята відзначаємо 4 березня
Вчора, 00:00
Невеликий дощ та до 16° тепла: прогноз синоптиків на початок тижня
3 березня, 16:37

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua