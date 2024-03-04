У Німеччині озброєна жінка захопила заручників у лікарні

На місце події прибули кілька пожежних підрозділів

Пацієнтів та співробітників лікарні евакуювали

Увечері 4 березня в лікарні Луїзен у німецькому місті Ахені озброєна жінка взяла в заручники пацієнтів. Про це пише Bild.

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Зазначається, що жінка погрожувала лікарям та пацієнтам пістолетом, використала піротехніку, а потім забарикадувалася в одній із палат. Пізніше видання Bild з посиланням на поліцію додало, що йдеться про 65-річну жінку.

Правоохоронці повідомили про проведення спецоперації у лікарні фото: dpa

На місце події прибули кілька пожежних підрозділів. Bild пише про задимлення внаслідок вибуху.

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Про постраждалих не повідомляється. Пацієнтів та співробітників лікарні евакуювали. Жителів закликають уникати оточеної території поруч з лікарнею.

Повідомлялося про задимлення в лікарні фото: Bild

У Луїзені, як зазначає Bild, 378 лікарняних ліжок та 12 спеціалізованих відділень. У лікарні працює близько 1,6 тис. співробітників.

Нагадаємо, у січні в кафе Starbucks у німецькому місті Ульмі невідомий чоловік захопив заручників.

До слова, у листопаді минулого року озброєний чоловік протаранив на автомобілі термінал аеропорту німецького міста Гамбург. Він виїхав на злітно-посадкову смугу.

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Повідомлялося, що на території аеропорту була стрілянина, також він влаштував кілька пожеж, використавши щось подібне до «коктейлів Молотова». У машині чоловік утримував дитину та вимагав випустити їх до Туреччини.

Згодом в аеропорту Гамбурга чоловіка затримали. Він півтори доби тримав 4-річну дитину в заручниках.