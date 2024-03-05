Трамп перемагає на кокусах у Північній Дакоті

Північна Дакота була останнім штатом, який провів конкурс номінантів перед «Супервівторком»

Трамп лідирує з великим відривом в опитуваннях як на національному рівні, так і в штатах, які голосуватимуть у вівторок

Колишній президент США Дональд Трамп перемагає на республіканських кокусах у Північній Дакоті. Про це пише The New York Times.

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Зазначається, що у Північній Дакоті Трамп легко переміг свою суперницю Ніккі Гейлі напередодні низки змагань, відомих як «Супервівторок».

Північна Дакота була останнім штатом, який провів конкурс номінантів перед «Супервівторком», коли 15 штатів проведуть республіканські праймеріз і кокуси.

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Кокуси – більш традиційна та неформальна процедура. Вони проходять у формі зборів членів конкретної партії у певний день та час, учасники яких висловлюють свої переваги щодо кандидатів у президенти США та обирають делегатів на партійні з'їзди. Такі збори зазвичай проводять увечері, після завершення робочого дня у громадських місцях – це можуть бути бібліотеки, школи або приватні будинки.

За підсумками «Супервівторка» розподіляться голоси 854 делегатів на з'їзд Республіканської партії в липні. Для висунення претенденту необхідно зібрати щонайменше 1215 голосів із загальної кількості в 2429.

Трамп лідирує з великим відривом в опитуваннях як на національному рівні, так і в штатах, які голосуватимуть у вівторок. Наприклад, останні опитування в Техасі показують, що його підтримують близько 80%.

Нагадаємо, член Палати представників Конгресу США Джеймі Раскін розпочав розробку законопроєкту, спрямованого на те, щоб перешкодити участі колишнього президента США Дональда Трампа у виборах.

Як повідомлялося, Верховний суд Сполучених Штатів Америки постановив, що колишнього президента Дональда Трампа не можна виключати з виборчих бюлетенів на майбутніх виборах.

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Раніше колишній президент США Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах у Мічигані, Міссурі та Айдахо.

Водночас суперниця колишнього президента США Дональда Трампа серед республіканців Ніккі Гейлі виграла на праймеріз в окрузі Колумбія, де розташована столиця США Вашингтон.