Засновник Microsoft Гейтс назвав спосіб подолання пандемії Covid-19



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Засновник Microsoft розповів, як подолати наслідки пандемії Covid-19

Масова вакцинація громадян дозволить припинити поширення коронавірусу і в кінцевому рахунку покінчити з ним, зазначив Гейтс

Людство зможе повернутися до нормального перебігу життя тільки при наявності доступної і суперефективної вакцини від коронавірусу.

Про це заявив мільярдер і засновник Microsoft Білл Гейтс з ефірі телеканалу NBC.

Гейтсу задали питання, що потрібно людству для повного подолання наслідків пандемії Covid-19.

«Єдиним шляхом для повернення людей до нормального життя є отримання суперефективної і доступною вакцини», – відповів Гейтс.

За його словами, масова вакцинація громадян дозволить припинити поширення коронавірусу і в кінцевому рахунку покінчити з ним.

Білл Гейтс разом зі своєю дружиною Меліндою очолює благодійний фонд, який спонсує Всесвітню організацію охорони здоров’я і виділяв сотні мільйонів доларів на боротьбу з Covid-19 і розробку вакцини.

У квітні Гейтс заявляв, що на повернення світу до нормального життя піде один-два роки. У липні він висловив упевненість, що людство зможе перемогти коронавірус, але зазначив, що це вийде зробити тільки якщо ліки від хвороби стане загальнодоступним.

У вересні засновник Microsoft повідомив, що пандемія при оптимістичному варіанті розвитку закінчиться в 2022 році. Він зазначив, що США зможуть повернутися до звичного життя раніше –влітку 2021 року –за рахунок прогресу в розробки вакцини від Covid-19. При цьому він висловив жаль, що країна не докладає зусиль для поширення препарату в менш багатих державах.

У серпні Гейтс застерігав провідні розробку препаратів від коронавируса країни від «гонки за вакциною». На думку мільярдера, суперництво між державами може призвести до виходу на ринок небезпечних вакцин, які не пройшли всі необхідні тести.