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    Корнавірус в Україні: за час пандемії перехворіли понад 3 млн громадян

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    В Україні за час пандемії проведено 16 млн ПЛР-тестувань - Корнавірус в Україні: за час пандемії перехворіли понад 3 млн громадян
    В Україні за час пандемії проведено 16 млн ПЛР-тестувань
    фото з відкритих джерел

    За першу добу 2022 року зафіксовано 1 863 випадків Covid-19

    За добу 1 січня в Україні зафіксовано 1 863 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19, з них дітей – 108, медпрацівників – 12. Про це інформує Міністерство охорони здоров’я України.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 0 осіб;
    • летальних випадків – 98;
    • одужало – 2 259 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 3 674 538 осіб;
    • одужало – 3 477 188 осіб;
    • летальних випадків – 96 187;
    • проведено ПЛР-тестувань – 16 816 266.

    МОЗ також проінформувало, що 1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти Covid-19 в Україні – зачинені. В інші дні – працюватимуть за звичайним розкладом.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу – 14 713 309 людей, отримали дві дози – 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини. Загалом проведено 28 457 565 щеплень.

    Раніше група вчених із медичного факультету Вашингтонського університету, Вісконсінського університету у Медісоні та Токійського університету виявила, що «Омікрон»-штам коронавірусу може викликати менш тяжкий перебіг хвороби, оскільки він менше вражає легені, ніж інші варіанти SARS-CoV-2.

    Зазначимо, на Житомирщині підтвердили ще два випадки «Омікрону». Обидві хворі не були щеплені від Covid-19 та повернулися з Італії.

    До слова, вчені оцінили смертність від «Омікрон»-штаму. Також вчені назвали новий симптом «Омікрону».

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    Теги: РНБО Європа хвороби населення час
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    Корнавірус в Україні: за час пандемії перехворіли понад 3 млн громадян