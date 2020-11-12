Засідання Ради буде вести віцеспікер Кондратюк

Напередодні Разумков і Стефанчук заявили, що інфікувалися коронавірусом

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк готова вести засідання парламенту. Про це вона повідомила у Facebook після того, як слідом за Дмитром Разумковим коронавірус виявили у віцеспікера Руслана Стефанчука.

«Ви знаєте, що я дуже відповідально ставлюся, як і спікер, і перший віце-спікер, до заходів безпеки - маски і соціальної дистанції. Почуваюся добре, готова підстрахувати колег і вести засідання парламенту. Це мій обов'язок, як віце-спікера - через обставини, що склалися», - написала Кондратюк.

«Ми всі зайвий раз переконалися в тому, що наявність трьох осіб у керівництві парламенту - є правильною і інституційно доцільною. Щоб не сталося, головний законодавчий орган країни має працювати на інтереси громадян, проявляти своє лідерство і брати на себе відповідальність перед людьми за прийняття важливих для країни рішень», - додала вона і побажала одужання колегам.

Згідно з частиною 5 статті 26 Регламенту Верховної Ради, пленарні засідання парламенту відкриває, веде і закриває голова Верховної Ради, а в разі його відсутності — перший заступник чи заступник голови парламенту.

Напередодні стало відомо, що коронавірус підтвердили у спікера парламенту Дмитра Разумкова.

9 листопада стало відомо, що президент Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Він повідомив, що почувається добре та працюватиме вдома.

Зазначимо, що колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан відреагував на новину про одночасне захворювання Разумкова, Зеленського та інших топ-політиків на коронавірус. У коментарях під постом Разумкова про його хворобу колишній очільник Офісу президента написав: «У вас там шо? Коронавірусне кубло?».

Зазначимо, що прессекретарка Зеленського Юлія Мендель потрапила у черговий конфуз. Вона висловила жаль, що президент почувається добре.

Варто додати, що Зеленський образився на людей, які радіють його хворобі. Про це він написав у соцмережах після того, як отримав критичні коментарі українців до посту про хворобу.

До слова, глава Офісу президента Андрій Єрмак слідом за Зеленським пішов на самоізоляцію. 9 листопада він також отримав позитивний тест на коронавірус.

Крім того, міністр фінансів Марченко захворів на Covid-19.

Також на коронавірус захворів міністр оборони України Андрій Таран.

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль отримав негативний результат тесту на коронавірус.