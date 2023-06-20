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Відбудована та зміцнена Україна є гарантією протидії терору РФ – звернення Зеленського

Діана Гасюк
glavcom.ua
Відбудована та зміцнена Україна є гарантією протидії терору РФ – звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський
фото: скріншот

Зеленський: «Є робота різного рівня заради відновлення нашої держави»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відбудована Україна, трансформована Україна, зміцнена Україна – це гарант безпеки проти будь-яких форм російського терору й захист від будь-яких повторень російської агресії. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

«Захист від терору – це знищення терористів. І це гарантування, що у держави-зла більше ніколи не буде можливості привнести зло в Україну. Власне про це третій пункт за сьогодні. Вже почалися перші зустрічі в Лондоні в межах конференції з відбудови України, яку ми готували разом із британськими друзями. Вже відбулися дискусії у Швейцарії та Німеччині, у Франції та Італії. Є робота різного рівня заради нашого відновлення. І ми спрямовуємо цю роботу так, щоб наша відбудова, наше відновлення стали не лише проєктами будівництва, а глобальним проєктом захисту», зазначив президент.

Очільник України повідомив, що на лондонській конференції, яка відбудеться 21 червня він представить частину аспектів філософії трансформації України. Повний же сенс буде представлений пізніше цього місяця, зокрема і в Україні.

«Разом із партнерами та всі разом тут, удома, в Україні, ми маємо гарантувати, що після нас для України – лише безпека, лише свобода, лише мир», – запевнив Зеленський.

Президент наголосив, що сьогодні в Херсоні внаслідок обстрілу окупантів постраждали рятувальники, які займалися ліквідацією наслідків російського теракту на Каховській ГЕС і були обстріляні російською ж артилерією.

«Вісім працівників ДСНС були поранені, один, на жаль, загинув… Мої співчуття рідним і близьким! Українські воїни обов’язково дадуть відповідь терористам на всю цю підлість, – повідомив він та додав: – Кожен такий російський удар, кожен російський теракт – це щоразу аргумент, що немає й не буде в окупантів жодних шансів залишитися десь на українській землі. Вбивцям і терористам тут місця немає й ніколи не буде».

Він зазначив, що зараз воїни на півдні, на сході дуже активно знищують ворога, фізично очищуючи Україну і підкреслив, що так буде й надалі.

Традиційно президент подякував Повітряним силам та всім захисникам неба з інших сил оборони за кожну збиту російську ракету й за кожен збитий «Шахед».

«Тільки за минулу ніч – понад 30 збитих «Шахедів». Це сотні врятованих життів, це врятована інфраструктура. Дякую, воїни!», – сказав Зеленський.

Зокрема він подякував, дякую всім, хто воює й працює заради України, кожному воїну, який зараз у бою, на бойових постах і бойових завданнях.

Також президент вдячний всім, хто тренує воїнів і хто допомагає зброєю.

«Кожну одиницю зброї, кожен снаряд Україна використовує максимально ефективно і завжди – для захисту життя», – наголосив глава держави.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення послів України у трьох країнах. 

Теги: Запоріжжя Україна інфраструктура безпека

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