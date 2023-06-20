Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський призначив послів України у трьох країнах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський призначив послів України у трьох країнах
Володимир Зеленський сьогодні підписав три укази про призначення дипломатів
фото: Офіс президента

Послом України в Індії став Олександр Поліщук, в Бразилії – Андрій Мельник, а в Колумбії – Юрій Полюхович

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення послів України у трьох країнах. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Таким чином послом України в Індії став Олександр Поліщук, в Бразилії – Андрій Мельник, а в Колумбії – Юрій Полюхович.

Зеленський призначив послів України у трьох країнах фото 1
Зеленський призначив послів України у трьох країнах фото 2
Зеленський призначив послів України у трьох країнах фото 3

Нагадаємо, МЗС створило відкритий механізм, який дозволяє і дипломатам зсередини системи, і людям зовні запропонувати свою кандидатуру на посаду посла. Особливий фокус зараз на країнах Африки. Подача в ці країни автоматично підвищує шанси. 

За майже два місяці Міністерство закордонних справ заявило, що знайшло майже 30 «дуже сильних кандидатів» на посаду послів України. Близько сотні мотивованих і сильних кандидатів явно не дотягують до посади посла, але цілком можуть працювати на інших дипломатичних посадах. Їм обіцяють запропонувати на рівних умовах з іншими потенційними кандидатами взяти участь у відкритих конкурсах МЗС на посади за кордоном або в доборі на посади в Києві.

Читайте також: Чому політичні призначення послів вже не дивують
Теги: посол Володимир Зеленський Індія Україна Бразилія Колумбія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Політика

Зеленський призначив послів України у трьох країнах
Зеленський призначив послів України у трьох країнах
У Львівській ОДА пройде секс-тренінг? У мережі розгорівся скандал
У Львівській ОДА пройде секс-тренінг? У мережі розгорівся скандал
У Швейцарії затримано українського дипломата
У Швейцарії затримано українського дипломата
Позов на 1 млн грн. Канал Коломойського програв суд Порошенку
Позов на 1 млн грн. Канал Коломойського програв суд Порошенку
Народні депутати хочуть визнати Білорусь державою-агресором
Народні депутати хочуть визнати Білорусь державою-агресором
Зеленський провів переговори із президенткою Єврокомісії: перші деталі
Зеленський провів переговори із президенткою Єврокомісії: перші деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
128K
Нове фото Залужного вразило соцмережі. Головнокомандувач ЗСУ вдягнув цікавий значок
41K
У Львові та області пролунали вибухи (оновлено)
33K
Ядерний сценарій перейшов у стан «реальна ймовірність»
25K
Запорізька АЕС: скільки часу до трагедії? Інтерв’ю з президентом «Енергоатома»
17K
Військовослужбовиці отримали нову форму: який вона має вигляд
11K
Навіщо Росія стріляла в африканських миротворців

Новини

Атака на столицю, Данія збільшує військову допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні, 07:46
Авіація ЗСУ завдала 15 ударів по позиціях противника – Генштаб
Сьогодні, 07:23
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 06:35
ЗСУ просуваються під Бахмутом та атакують ворожі позиції – ISW
Сьогодні, 05:11
У багатьох регіонах – дощі і грози: прогноз погоди на 20 червня
Сьогодні, 05:04
20 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту