Відсьогодні нардепам дозволяється брати на роботу помічників без вищої освіти

Рада дозволила депутатам мати помічників без вищої освіти 3 грудня цього року

Рада дозволила депутатам мати помічників без вищої освіти 3 грудня цього року

Помічником-консультантом народного депутата може бути лише громадянин України, який вільно володіє державною мовою

Народним депутатам України з 24 грудня дозволяється брати на роботу помічниками людей без вищої освіти. Відповідний закон було опубліковано вчора, 23 грудня, у парламентській газеті «Голос України».

Йдеться про закон №3644-д про внесення змін до статті 34 Закону України «Про статус народного депутата України».

Згідно з законом, «помічником-консультантом народного депутата може бути лише громадянин України, який вільно володіє державною мовою», при цьому «помічником-консультантом за строковим трудовим договором (на постійній основі чи за сумісництвом) може працювати особа, яка має вищу освіту ступеня молодшого бакалавра або бакалавра».

Таким чином, скасовується норма про те, що усі без виключення помічники-консультанти народного депутата повинні мати середню спеціальну чи вищу освіту.

Також вносяться зміни, якими наводиться виключний перелік напрямів розподілу коштів загального фонду, встановленого народному депутату України для оплати праці помічників-консультантів, а саме для виплати помічникам-консультантам:

заробітної плати,

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань,

заробітної плати за час відпустки,

матеріальної допомоги для оздоровлення під час надання щорічної основної відпустки,

грошової компенсації за всі невикористані помічником-консультантом дні щорічної основної відпустки та додаткової відпустки.

Окрім того, передбачається можливість використання залишку коштів загального фонду, встановленого народному депутату України для оплати праці помічників-консультантів, для сплати визначених договорами чи угодами робіт, послуг, пов’язаних із виконанням депутатських повноважень, лише за умови здійснення помічникам-консультантам виплат кожної з матеріальних допомог, грошової компенсації за невикористані дні відпустки.

Зазначимо, що цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, за виключенням деяких положень - в частині виплати помічникам-консультантам народного депутата матеріальної допомоги для оздоровлення під час надання щорічної основної відпустки, що набирають чинності з 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, 3 грудня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 3644-д про внесення змін до статті 34 Закону України «Про статус народного депутата України» щодо дозволу нардепам брати помічниками людей без вищої освіти. Відповідне рішення підтримали 235 народних депутатів України.

Також 17 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що забороняє брати в якості помічників близьких родичів. Відповідне рішення підтримали 252 парламентарі.