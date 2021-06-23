Футбольна перемога, небезпечний штам коронавірусу вже в Україні. Головне за 23 червня

Збірна України потрапила до 1/8 фіналу як одна з чотирьох найкращих команд, які зайняли треті місця

«Главком» підготував чотири найголовніші новини за 23 червня

У середу, 23 червня, Збірна України склала компанію найкращим збірним чемпіонату Європи.

Олексій Данілов повідомив про небезпечний штам корона вірусу «Дельта», який вже загрожує українцям.

Лідери ЄС змінюють підхід до відносин з Росією після особистої зустрічі президента Путіна з президентом США Джо Байденом в Женеві.

Підозрюваний у вбивстві і підпалі в п’ятиповерховому будинку в Білогородці Київської області визнав провину.

Збірна України вийшла в плей-оф Євро-2020

Збірна України склала компанію найкращим збірним чемпіонату Європи. У групі С вона пропустила вперед Нідерланди та Австрію, проте потрапила до 1/8 фіналу як одна з чотирьох найкращих команд, які зайняли треті місця.

Після поразки від австрійців (0:1) доля команди Андрія Шевченка залежала від результатів в інших групах. Спочатку відсіялася Росія, яку знищили данці (4:1), і Фінляндія, яка мала гірші за наші додаткові показники. Шанси українців потрапити до плей-оф ще зменшилися після того, як Хорватія здолала Шотландію і наша команда опустилася на четверте «прохідне» місце.

Польща пішла ва-банк і поплатилися. Швеція провела контратаку і в компенсований арбітром час вирвала перемогу - 3:2! Вона боролася за перше місце в групі і, на 90 відсотків, в наступному раунді зіграє з Україною.

Штам коронавірусу «Дельта» вже в Україні

Штам коронавірусу «Дельта» вже зафіксовано в Україні. Наразі відомо про два випадки, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов після засідання РНБО.

На коронавірус «Дельта» захворіли жінка й дитина 16 років, які нещодавно повернулися з Росії. Вже в Україні їм провели тестування. Вони госпіталізовані до Олександрівської лікарні міста Києва, їх стан стабільний.

Штам «Дельта», за словами вчених, збільшує вдвічі ризик госпіталізації після зараження. Однак ризик госпіталізації можна зменшити за допомогою вакцинацію будь-яким з чинних препаратів від Covid-19.

Франція і Німеччина готові покликати Путіна на зустрічі ЄС

Лідери ЄС змінюють підхід до відносин з Росією після особистої зустрічі президента Путіна з президентом США Джо Байденом в Женеві.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель хоче, щоб ЄС розглянув можливість запрошення російського президента Владіміра Путіна на саміт з лідерами ЄС, цю ініціативу підтримує і президент Франції Еммануель Макрон.

Лідери ЄС торкнулися майбутнього відносин з Росією на своєму травневому саміті і доручили Європейській комісії підготувати пропозиції для майбутніх взаємин з РФ.

Але франко-німецький проєкт тексту є набагато більш примирливим, ніж звіт комісії, представлений минулого тижня.

Текст проєкту, який запропонували Париж та Берлін, може стати частиною рішення лідерів ЄС за підсумками саміту цього тижня, якщо його схвалять всі держави-члени.

Вибух під Києвом: підозрюваний зізнався у жорстокому вбивстві і спробі приховати сліди

Підозрюваний у вбивстві і підпалі в п’ятиповерховому будинку в Білогородці Київської області визнав провину.

Підозрюваний зізнався, що скоїв убивство в стані афекту і вирішив підпалити квартиру і тіло за допомогою бензину, щоб приховати сліди злочину.

За словами Нєбитова, підозрюваний – 43-річний моряк, який жив неподалік від убитого. Він скоїв злочин через сварку з приводу гаража, який здавав в оренду загиблому. Йому повідомили про підозру, в четвер суд обере чоловікові запобіжний захід.

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