Виконання Мінських домовленостей: в ЄС представили нову стратегію співпраці з РФ

У документ внесені п'ять принципів, схвалені ще в 2016 році

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у середу представив спільний документ зовнішньополітичної служби ЄС і Єврокомісії, у якому викладена стратегія відносин блоку з Росією, що базуватиметься на трьох принципах: відштовхування, стримуванні і взаємодії. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на оприлюднений документ.

У ЄС наголошують, що Росія підриває міжнародне право та ключові принципи ОБСЄ і Ради Європи, які вона зобов'язалась виконувати. Вона намагається впливати, втручатися і дестабілізувати ЄС і його держави-члени, а також країни-партнери, використовує політичні репресії, в тому числі щодо прав людини і основних свобод, аби зберегти нинішній політичний і економічний порядок в країні.

У зв’язку з цим у підготовлений документ внесені п'ять принципів, схвалені ще в 2016 році, якими керується ЄС у відносинах з Росією:

повне виконання Мінських домовленостей як ключова умова будь-яких істотних змін у відносинах ЄС;

зміцнення відносин зі східними партнерами ЄС і іншими сусідами;

підвищення стійкості ЄС;

вибіркова взаємодія з Росією з питань, які перебувають в інтересах ЄС;

підтримка міжлюдських контактів і громадянського суспільства в Росії.

Для відповіді на стратегічний виклик з боку РФ відповідно до цих принципів Єврокомісія та високий представник ЄС пропонують, щоб Євросоюз одночасно відштовхував, стримував і взаємодіяв з Росією.

Тим часом, у Кремлі прокоментували заяву Байдена про перспективу членства України в НАТО.