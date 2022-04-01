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    Події в Україні

    Опромінених на ЧАЕС росіян лікують у Білорусі

    У ЗМІ повідомили про першу смерть російського солдата від променевої хвороби - Опромінених на ЧАЕС росіян лікують у Білорусі
    У ЗМІ повідомили про першу смерть російського солдата від променевої хвороби
    фото з відкритих джерел

    Опромінених військових видають за поранених

    У Білорусі в Гомельському республіканському науково-практичному центрі радіаційної медицини та екології людини розмістили «поранених» військовослужбовців РФ, які отримали значні дози опромінення під час перебування у Чорнобильській зоні відчуження. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

    В «Енергоатомі» підтвердили інформацію, що окупанти будували фортифікаційні споруди просто в Рудому лісі – найзабрудненішому в усій Зоні відчуження.

    «Тож не дивно, що окупанти отримали значні дози опромінення й запанікували за перших ознак хвороби. А проявилася вона дуже швидко. Відтак серед військових почав назрівати майже бунт, і вони стали збиратися звідти», – зазначили в «Енергоатомі».

    Деякі ЗМІ та телеграм-канали, з посиланням на опубліковані Військово-медичною службою РФ даними, пишуть про першу смерть військово-службовця РФ у Чорнобилі від променевої хвороби. Начебто ще 26 людей госпіталізовано та 73 у важкому стані відправлено до госпіталів для вимушеного відновлення.

    Увечері 31 березня Державне агентство України з управління Зоною відчуження повідомило, що російські війська пішли з Чорнобильської АЕС. Перед цим окупанти склали та підписали «Акт приёма и передачи охраны Чернобыльской атомной электростанции», зазначивши, що з боку адміністрації «об'єкта, який охоронявся» претензій до нацгвардії РФ немає.

    До слова, окупанти забрали з собою кавоварки та столове приладдя з ЧАЕС.

    Також виходячи з ЧАЕС, окупанти забрали з собою полонених нацгвардійців.

    Теги: Білорусь росія окупанти ЧАЕС війна Чорнобильська зона смерть АЕС Україна хвороби окупація #stoprussia
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    Опромінених на ЧАЕС росіян лікують у Білорусі