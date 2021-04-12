Україна тепер має свій власний а ля Солсбері скандал з присмаком молдавського вина

Влада використала розвідку і спецслужби для вчинення злочину на території дружньої європейської держави

Суддю Чауса, який очікував рішення суду по політичному притулку, викрали і привезли українські спецслужби (за твердженням міністра внутрішніх справ Молдови), чим спровокували серйозний міжнародний скандал.

Для чого? Відповідь очевидна. Думаю, ближчими днями ми побачимо якісь «свідчення Чауса». Цей тиждень влада чекала, коли в Чауса зійдуть синці та коли можна зняти гіпс, аби вже не так «паливно» все виглядало на телеекранах.

А далі Чауса використають для делегітимізації Василя Бурби і «вагнергейту», який дуже турбує Офіс Президента. Ну і заразом можна ще якісь заяви Чауса проти Порошенка отримати, що завжди Офісу приємно і доречно.

І до речі, незаконне викрадення Чауса фактично позбавляє можливості законного звинувачення скандального судді, бо для цього треба було забезпечити законну екстрадицію. Боротьба з корупцією явно програє боротьбі з опозицією...

Ще раз, влада використала розвідку і спецслужби для вчинення злочину на території дружньої європейської держави для делегітимізації основного свідка вагнергейту і Порошенка. І в принципі повторила дії росіян проти Скрипаля.

Тільки от Росія внаслідок таких дій отримала суттєве посилення міжнародних санкцій і остаточне визнання держави-терориста, що становить серйозну міжнародну загрозу. Тим же шляхом прямуємо заради чергових відосиків.

Джерело: блог Вікторії Сюмар

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