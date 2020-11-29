У Харкові біля Меморіалу жертвам Голодомору сталися сутички

Конфлікт стався після того, як активісти вирішили встановити щити, що будуть нагадувати про Голодомор

У суботу біля Меморіального комплексу жертвам Голодомору поруч з окружною дорогою в Харкові сталися зіткнення між активістами патріотичних організацій і людьми, які охороняють «Фельдман екопарк».

Про це повідомив Kharkiv Today.

Як розповів виданню лідер Харківського відділення Національний корпус Костянтин Немічев, конфлікт стався після того, як активісти вирішили встановити щити, що будуть нагадувати про Голодомор. Активістам намагалися перешкодити «спортсмени, які охороняли паркан і букви».

Активістам вдалося встановити щити з написом Голодомор з прізвищами організаторів геноциду українського народу.

«Тема Голодомору і пам’яті про цю страшну трагедію є дуже чутливою на сьогодні. На Харківщині немає поховань і Меморіал пам’яті жертв Голодомору поки єдине упорядковане місце пам’яті в області», – повідомили в Нацкопусі.

Натомість у харківській поліції розповіли, що заходи із вшанування пам’яті жертв Голодомору в Харкові й області пройшли без порушень правопорядку. За дотриманням правопорядку стежили 120 співробітників поліції й 50 військовослужбовців Нацгвардії України.

«В Харкові та на Меморіальному комплексі в Дергачівському районі відбувся ряд заходів, присвячених пам’яті жертв Голодомору. Покласти квіти до пам’ятних знаків прийшли близько 380 громадян. Завдяки вжитим правоохоронцями заходам порушень правопорядку не допущено», – повідомили в поліції.

До слова, працівники столичної поліції розпочали кримінальне провадження за фактом нападу на журналістку телеканалу Newsone в суботу ввечері під час всеукраїнської акції «Запали свічку пам'яті».

Зазначимо, прем’єр Канади Джастін Трюдо виступив із емоційною заявою у День пам’яті жертв голодоморів.

До слова, у День пам’яті жертв Голодоморів у центрі Дніпра активісти організації «Пласт» показали страви, які змушені були їсти українці, аби вижити в Голодомор.

Нагадаємо, 28 листопада в Україні вшановували пам’ять жертв голодоморів.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді вшанували пам’ять жертв Голодоморів в Україні.

Також Зеленський доручив Кабміну до 30 листопада знайти кошти на добудову комплексу Національного музею Голодомору-геноциду в Києві.