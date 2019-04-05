«Вимагаю змісту»: Вакарчук записав відеозвернення до Зеленського та Порошенка



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Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук Скріншот з відео

За словами Вакарчука, протягом всієї президентської кампанії «зміст підміняється формою»

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук записав відеозвернення, у якому заявив, що протягом всієї президентської кампанії зміст підміняється формою і закликав українців вимагати змісту від кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

Відповідне відео Вакарчук опублікував у Facebook.

«І так відбувається протягом всієї президентської кампанії: зміст підміняється формою. Йде постійне змагання кольорів і слоганів. Пафос проти гумору. Білборди проти Інстаграму. Молебень проти серіалу». – зазначив Вакарчук.

За словами співака, він, як виборець, хотів би знати відповіді на запитання, як той чи інший кандидат в президенти збирається впроваджувати в Україні верховенство права, реформувати судову систему, повертати додому військовополонених та політв’язнів, а також окупований Крим і території Донбасу.

«Дорогі виборці, не дайте підмінити зміст – формою. Вимагайте в кандидатів в президенти конкретні відповіді на запитання, якою вони бачать Україну через п’ять років? І якими є конкретні шляхи реалізації цього бачення. Зміст важливіший, ніж форма», - зазначив Вакарчук.

Як відомо, орієнтовна вартість дебатів на «Олімпійському» - $1 млн.

Нагадаємо, у п’ятницю, 5 квітня, обидва кандидати в президенти Зеленський і Порошенко здали медичні аналізи.

3 квітня кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з чинним президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

Порошенко погодився на дебати із Зеленським.«Стадіон, так стадіон», сказав він.

Відзначимо, 74% українців цікавлять дебати кандидатів у президенти.

Також глава НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що дебати будуть проведені 19 квітня у будь-якому варіанті.