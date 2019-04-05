  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Вимагаю змісту»: Вакарчук записав відеозвернення до Зеленського та Порошенка

    • Розсилка
    Лідер гурту &laquo;Океан Ельзи&raquo; Святослав Вакарчук - «Вимагаю змісту»: Вакарчук записав відеозвернення до Зеленського та Порошенка
    Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук
    Скріншот з відео

    За словами Вакарчука, протягом всієї президентської кампанії «зміст підміняється формою»

    Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук записав відеозвернення, у якому заявив, що протягом всієї президентської кампанії зміст підміняється формою і закликав українців вимагати змісту від кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

    Відповідне відео Вакарчук опублікував у Facebook.

    «І так відбувається протягом всієї президентської кампанії: зміст підміняється формою. Йде постійне змагання кольорів і слоганів. Пафос проти гумору. Білборди проти Інстаграму. Молебень проти серіалу». – зазначив Вакарчук.

    За словами співака, він, як виборець, хотів би знати відповіді на запитання, як той чи інший кандидат в президенти збирається впроваджувати в Україні верховенство права, реформувати судову систему, повертати додому військовополонених та політв’язнів, а також окупований Крим і території Донбасу.

    «Дорогі виборці, не дайте підмінити зміст – формою. Вимагайте в кандидатів в президенти конкретні відповіді на запитання, якою вони бачать Україну через п’ять років? І якими є конкретні шляхи реалізації цього бачення. Зміст важливіший, ніж форма», - зазначив Вакарчук.

    Як відомо, орієнтовна вартість дебатів на «Олімпійському» - $1 млн.

    Нагадаємо, у п’ятницю, 5 квітня, обидва кандидати в президенти Зеленський і Порошенко здали медичні аналізи.

    3 квітня кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з чинним президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

    Порошенко погодився на дебати із Зеленським.«Стадіон, так стадіон», сказав він.

    Відзначимо, 74% українців цікавлять дебати кандидатів у президенти. 

    Також глава НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що дебати будуть проведені 19 квітня у будь-якому варіанті.

    Читайте також: 
    Читайте також
    Петро Порошенко Крим Донбас вибори політв’язні Святослав Вакарчук Океан Ельзи політика Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ