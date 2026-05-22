«Довіри більше немає». ЄС поставив Лукашенка на місце після заяв про мирні переговори

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Європейський Союз не розглядає Білорусь як можливого посередника у майбутніх переговорах щодо завершення війни в Україні. У Брюсселі пояснили це підтримкою російської агресії з боку режиму Олександра Лукашенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речниці Європейської комісії Аніти Хіппер під час брифінгу в Брюсселі.

Коментуючи заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про готовність долучитися до мирного процесу, у Єврокомісії наголосили, що не мають довіри до білоруської влади.

«Коли йдеться про довіру до режиму Лукашенка, то довіри до нього нуль. Навіть немає сенсу коментувати питання їхнього посередництва. Ми прагнемо до довготривалого та справедливого миру в Україні», – заявила Хіппер.

Вона також повідомила, що в Європейському Союзі тривають дискусії щодо можливих умов завершення війни та потенційних поступок з боку Росії для досягнення стабільного миру. Водночас у Брюсселі заявили, що наразі не бачать жодних ознак готовності Кремля до конструктивного діалогу.

Нагадаємо, 21 травня Росія та Білорусь завершили спільні навчання із відпрацювання застосування тактичної ядерної зброї. Під час маневрів російські військові доправили ядерні боєприпаси на територію Білорусі, а білоруські підрозділи тренувалися отримувати, оснащувати та переміщувати спеціальні боєприпаси й пускові установки для ракетних комплексів «Іскандер-М».

В Інституті вивчення війни заявили, що ці навчання демонструють посилення фактичного контролю Москви над Білоруссю та дедалі активніше використання її території для реалізації російських військових цілей.

Аналітики також нагадали, що у 2022 році режим Олександра Лукашенка змінив Конституцію Білорусі, відмовившись від без’ядерного статусу країни. Крім того, Володимир Путін уже анонсував нові спільні навчання «Щит Союзу» у 2027 році, які, за його словами, можуть уперше включати ядерний компонент. 

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991.

