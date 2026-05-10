Північна Корея запустить ядерну зброю, якщо Кім Чен Ина вб'ють

Кім Чен Ин наказав автоматично натиснути ядерну кнопку

Північна Корея офіційно закріпила в конституції право на «негайний та автоматичний» ядерний удар у відповідь, якщо верховне керівництво країни буде ліквідоване. Цей крок став прямою реакцією Пхеньяна на успішні операції США та Ізраїлю в Ірані, де на початку конфлікту було знищено аятолу Алі Хаменеї. Диктатор Кім Чен Ин, який завжди панічно боявся замахів, тепер намагається гарантувати знищення своїх ворогів навіть після власної загибелі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Dailymail.

За даними розвідки Південної Кореї (NIS), зміни до ядерної політики були прийняті в Пхеньяні 22 березня. Аналітики, зокрема професор Андрій Ланьков з Університету Кукмін, стверджують: Кім Чен Ин був шокований швидкістю та точністю ударів, які знекровили політичне керівництво Ірану. Усвідомлюючи, що сучасна розвідка здатна відстежити навіть найбільш захищених лідерів, Кім вирішив створити систему «гарантованого знищення» ворога.

Оновлена стаття 3 закону КНДР про ядерну політику тепер формалізує процедуру «автоматичного» удару. Якщо система командування та управління країною буде паралізована або Кім Чен Ин не зможе віддавати накази через фізичну ліквідацію, військові командири зобов’язані завдати удару по заздалегідь визначених цілях. Експерти впевнені, що основною ціллю стануть Сполучені Штати, оскільки Пхеньян розцінює саме Вашингтон як головне джерело загрози.

Незважаючи на те, що Кім пересувається у бронепотягах та уникає літаків, розвиток супутникового стеження та технологій ШІ викликає у нього серйозне занепокоєння. Проте аналітики зазначають, що відтворити «іранський сценарій» у КНДР значно складніше. Країна залишається герметично закритою, мережа відеоспостереження контролюється владою, а іноземні дипломати перебувають під постійним наглядом, що унеможливлює збір агентурних даних.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на з’їзді Молодіжної ліги в Пхеньяні оголосив про нові пріоритети мобілізації. Вперше на офіційному рівні правляча партія КНДР прямо пов’язала ідеологічну лояльність молоді з участю північнокорейських військ у бойових діях на боці Росії.