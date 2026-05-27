Північна Корея випробувала нові ракети з елементами штучного інтелекту (фото)

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Кім Чен Ин особисто стежив за запуском нових ракет

Північна Корея провела успішні випробування тактичних балістичних ракет, реактивних артилерійських систем та високоточних крилатих ракет, оснащених системами наведення на базі штучного інтелекту. Пхеньян офіційно заявив про повну готовність цієї зброї до умов сучасної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї та агенцію Reuters.

Зазначається, що за військовими випробуваннями особисто спостерігав північнокорейський диктатор Кім Чен Ин. За його словами, модернізація озброєння та автоматизованих пускових систем дозволила пристосувати їх до умов сучасної війни та підвищити бойову ефективність.

Технічні особливості нової зброї

Під час стрільб військово-промисловий комплекс Північної Кореї тестував одразу кілька компонентів модернізованого озброєння:

Потужність спеціальних бойових частин для тактичних ракет.

спеціальних бойових частин для тактичних ракет. Надійність навігаційної системи нових 240-міліметрових реактивних снарядів.

навігаційної системи нових 240-міліметрових реактивних снарядів. Точність крилатих ракет, які тепер використовують технології ШІ для автоматичного наведення на ціль.

Владна верхівка Північної Кореї стверджує, що ці новітні крилаті ракети з ШІ-наведенням призначені для прикордонних артилерійських підрозділів і здатні з високою точністю знищувати об'єкти противника на відстані до 100 км.

Мілітаризація кордону з Південною Кореєю

За словами Кім Чен Ина, масштабна модернізація засобів ураження та автоматизація пускових систем дозволили суттєво підвищити бойову ефективність армії.

Крім того, лідер Північної Кореї анонсував глобальну реорганізацію збройних сил та значне зміцнення прикордонних військ задля «стримування війни». Кім Чен Ин заявив про намір створити «неприступну фортецю» на кордоні з Південною Кореєю.

«Главком» писав, що експерти, які детально вивчили всі аспекти польоту ракети «Орєшнік», дійшли висновку: вона далеко не така страшна, як її намагаються подати в Кремлі, і має суттєвий недолік.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 24 травня завдали удару по місту Біла Церква Київської області балістичною ракетою середньої дальності РС-26 «Рубіж», відомою як «Орєшнік».

До слова, усі залишки балістичної ракети «Орєшнік», яку російські окупанти застосували під час масованої атаки 24 травня, вже зібрали та передали на дослідження.