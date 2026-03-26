Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лукашенко вперше прибув до Північної Кореї

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Візит Білоруського диктатора до Пхеньяна триватиме два дні
фото: Kcna

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув до Пхеньяна, де його особисто зустрів лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Kcna.

Вітальна церемонія зустрічі двох диктаторів, що відбулась на площі Кім Ір Сена в Пхеньяні напередодні, традиційно для північнокорейського режиму пройшла за присутності жителів Пхеньяна та місцевих школярів із національними прапорами двох країн та квітами в руках.

Пхеньян зустрів Лукашенка почесною вартою на білих конях та салютом з 21-ї гармати
фото: Kcna

Крім Лукашенка до складу білоруської делегації входять заступник прем’єр-міністра Юрій Шулейко, очільник МЗС Максим Риженков, міністри охорони здоров’я Олександр Ходжаєв, освіта Андрій Іванець та промисловості Андрій Кузнєцов.

Як повідомлялося, Лукашенко та Кім проведуть переговори 26 березня в резиденції північнокорейського правителя «Кимсусан». Очікується, що сторони можуть обговорювати питання військово-технічного співробітництва, використання робочої сили та спільні методи обходу міжнародних економічних санкцій.

Для самопроголошеного президента Білорусі це перший візит до КНДР
фото: Kcna

Активізація контактів між лідерами відбувається на тлі тривалого конфлікту на Близькому Сході та війни в Україні, де обидві держави відіграють роль активних помічників Кремля.

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про підготовку «великої угоди» зі Сполученими Штатами. За його словами, спецпредставник американського лідера запропонував йому угоду від імені Дональда Трампа.

Теги: Білорусь Олександр Лукашенко Північна Корея Кім Чен Ин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Угорщина вийде з ЄС? Мадяр попередив про небезпеку у разі перемоги Орбана на виборах
Пентагон приховав від союзників план розміщення військ за межами США – Politico
Лукашенко вперше прибув до Північної Кореї
Президент Куби розкрив деталі переговорів зі США
Кім Чен Ин заявив, що війна в Ірані підтверджує необхідність мати ядерну зброю
Трамп заявив, що Іран сильно хоче укласти угоду, але боїться про це сказати
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua