Лукашенко вперше прибув до Північної Кореї

Візит Білоруського диктатора до Пхеньяна триватиме два дні

Лукашенко та Кім проведуть переговори 26 березня в резиденції північнокорейського правителя

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув до Пхеньяна, де його особисто зустрів лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Kcna.

Вітальна церемонія зустрічі двох диктаторів, що відбулась на площі Кім Ір Сена в Пхеньяні напередодні, традиційно для північнокорейського режиму пройшла за присутності жителів Пхеньяна та місцевих школярів із національними прапорами двох країн та квітами в руках.

Пхеньян зустрів Лукашенка почесною вартою на білих конях та салютом з 21-ї гармати фото: Kcna

Крім Лукашенка до складу білоруської делегації входять заступник прем’єр-міністра Юрій Шулейко, очільник МЗС Максим Риженков, міністри охорони здоров’я Олександр Ходжаєв, освіта Андрій Іванець та промисловості Андрій Кузнєцов.

Як повідомлялося, Лукашенко та Кім проведуть переговори 26 березня в резиденції північнокорейського правителя «Кимсусан». Очікується, що сторони можуть обговорювати питання військово-технічного співробітництва, використання робочої сили та спільні методи обходу міжнародних економічних санкцій.

Для самопроголошеного президента Білорусі це перший візит до КНДР фото: Kcna

Активізація контактів між лідерами відбувається на тлі тривалого конфлікту на Близькому Сході та війни в Україні, де обидві держави відіграють роль активних помічників Кремля.

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про підготовку «великої угоди» зі Сполученими Штатами. За його словами, спецпредставник американського лідера запропонував йому угоду від імені Дональда Трампа.