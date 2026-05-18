Кім Чен Ин наказав посилити війська біля кордону з Південною Кореєю

Ростислав Вонс
Очільник КНДР закликав армію зберігати пильність перед «заклятим ворогом»
фото: KCNA
Північнокорейські війська з березня активізували укріплення оборонних споруд біля сухопутного кордону між двома Кореями

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив про необхідність посилення військових підрозділів поблизу кордону з Південною Кореєю для «більш ефективного стримування війни». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Відповідну заяву Кім Чен Ин зробив під час зустрічі з командирами дивізій і бригад Корейської народної армії.

За словами очільник КНДР, армія повинна адаптувати систему підготовки до змін у сучасній війні та розвитку військових технологій. Кім Чен Ин також закликав розширити практичні навчання та переглянути бойові концепції відповідно до модернізації військової техніки.

Окремо диктатор наголосив на необхідності посилення ідеологічної лояльності серед військовослужбовців і збереження пильності щодо «головного ворога», яким Північна Корея традиційно вважає Південну Корею.

Нагадаємо, за три роки Північна Корея отримала до $14 млрд завдяки постачанню зброї та відправленню солдатів для допомоги Російській Федерації у війні проти України.

Як повідомив Центральний банк Південної Кореї, економічне зростання КНДР у 2024 році становило 3,7% – найвищий показник за вісім років. Після цього ВВП Північної Кореї становив близько $26,6 млрд.

На фронті в Україні перебувають близько 10 тис. північнокорейських військовослужбовців спеціального призначення, а також тисячі інженерів та сотні операторів дронів. Корейці отримують приблизно $2 тис. на місяць, а сім'ї загиблих можуть розраховувати на виплати та елітне житло в Пхеньяні.

Також Північна Корея постачала РФ балістичні ракети KN-23, артилерійські снаряди та реактивну артилерію. В обмін на воєнну допомогу КНДР отримала від Росії іноземну валюту, енергоносії, продовольство та військові технології. Це підриває ефективність глобальних економічних санкцій проти країни, запроваджених у 2016 році за проведення ядерних випробувань та запуски балістичних ракет.

Як повідомлялося, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на з’їзді Молодіжної ліги в Пхеньяні оголосив про нові пріоритети мобілізації. Вперше на офіційному рівні правляча партія КНДР прямо пов’язала ідеологічну лояльність молоді з участю північнокорейських військ у бойових діях на боці Росії.

До слова, Північна Корея офіційно закріпила в конституції право на «негайний та автоматичний» ядерний удар у відповідь, якщо верховне керівництво країни буде ліквідоване. Цей крок став прямою реакцією Пхеньяна на успішні операції США та Ізраїлю в Ірані, де на початку конфлікту було знищено аятолу Алі Хаменеї. Диктатор Кім Чен Ин, який завжди панічно боявся замахів, тепер намагається гарантувати знищення своїх ворогів навіть після власної загибелі.

