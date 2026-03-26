Лукашенко подарував Кім Чен Ину автомат «на випадок появи ворогів» (відео)

Наталія Порощук
Кім Чен Ин прийняв автомат від Лукашенка
фото: скриншот з відео

Кім Чен Ин подарував самопроголошеному президенту Білорусі традиційний меч і посудину

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко подарував Кім Чен Ину білоруський автомат під час свого візиту до КНДР. Кадри обміну подарунками опублікував «Пул Первого», передає «Главком».

«Про всяк випадок, якщо з’являться вороги», – сказав Лукашенко, вручаючи подарунок.

Зокрема, Лукашенко презентував лідерові КНДР шоколад, білоруський зефір, чорний хліб, міцні напої, шкатулку для його доньки й золотий букет для дружини.

Кім Чен Ин, своєю чергою, подарував самопроголошеному президенту Білорусі традиційний меч і посудину, прикрашену мушлями, із зображенням білоруського лідера.

Нагадаємо, 26 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув до Пхеньяна, де його особисто зустрів лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. Вітальна церемонія зустрічі двох диктаторів, що відбулась на площі Кім Ір Сена в Пхеньяні напередодні, традиційно для північнокорейського режиму пройшла за присутності жителів Пхеньяна та місцевих школярів із національними прапорами двох країн та квітами в руках.

Теги: Олександр Лукашенко Північна Корея Кім Чен Ин подарунок

