Білорусь відкрила справу проти музиканта екслідера гурту «Ляпис Трубецкой»: подробиці

Музиканта планують судити заочно

У Білорусі екслідера гурту «Ляпис Трубецкой» Сергія Міхалка звинувачують в образі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це пише «Главком» із посиланням на білоруське видання «Радіо Свобода».

Про відкриття кримінальної справи проти Сергія Міхалка 18 травня повідомив Слідчий комітет Білорусі. Як відомо, музиканта звинувачують у розпалюванні ворожнечі та публічній образі Олександра Лукашенка.

Сергію Міхалку загрожує позбавлення волі строком на п’ять років, або штраф за розпалювання ворожнечі. Образа президента передбачає окреме покарання у вигляді ув’язнення на чотири роки. Як повідомляє видання, музиканта будуть судити заочно.

Повідомляється що у 2024 році пісня Міхалка «Не бути скотам», написана за віршами білоруської письменниці Янки Купали, була визнана «екстремістською».

До слова, у 2014 році гурт «Ляпис Трубецкой» припинив своє існування. А 1 вересня того ж року Сергій Міхалко заснував новий білоруський панк-рок-гурт під назвою Brutto. Музикант нині мешкає за кордоном зі своєї коханою Олена Ворошило з Чернігова. На початку осені 2024-го року гурт музиканта провів тур Україною під назвою «Воїнам світла», кошти з якого були спрямовані на потреби ЗСУ, де служить рідний брат дружини Сергія Міхалка.

У 2020 році Сергій Міхалок отримав звання заслуженого артиста України. Сергій Міхалок отримав свою нагороду з рук Володимира Зеленського.

Нагадаємо, білоруський музикант Сергій Міхалок, який в минулому різко критикував владу країни, перервав мовчання з приводу протестів у Мінську та інших містах. Багато співвітчизників чекали, що екс-лідер групи «Ляпіс Трубецькой» активно виступить на підтримку протестуючих, проте він висловився лише через кілька днів і досить коротко.