Роль КНДР у війні Росії проти України: Кім Чен Им заявив про пріоритети у мобілізації

Кім Чен Ин на з’їзді Молодіжної ліги в Пхеньяні оголосив про нові пріоритети мобілізації

Пхеньян офіційно визнав роль молодих солдатів у війні проти України

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на з’їзді Молодіжної ліги в Пхеньяні оголосив про нові пріоритети мобілізації. Вперше на офіційному рівні правляча партія КНДР прямо пов’язала ідеологічну лояльність молоді з участю північнокорейських військ у бойових діях на боці Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Під час одинадцятого з’їзду Соціалістичної патріотичної ліги молоді Кім Чен Ин назвав громадян віком від 14 до 30 років «ключовою силою» для виконання рішень партії. У Пхеньяні відбулися масові смолоскипні паради та мітинги, покликані посилити дисципліну серед молоді на тлі боротьби з «іноземним культурним впливом» (зокрема південнокорейською музикою та сленгом).

Найбільш резонансною заявою став лист правлячої Робітничої партії до делегатів конгресу. У ньому Пхеньян фактично підтвердив відправку своїх сил на війну проти України. У документі йдеться, що молоді солдати на «закордонних операціях» перетворилися на «бомби та полум’я», захищаючи честь КНДР.

За даними українських, південнокорейських та західних офіційних осіб, ситуація для північнокорейського контингенту є критичною. КНДР відправила до Росії приблизно 14 тис. військовослужбовців. Основні сили зосереджені в Курській області РФ. Станом на травень зафіксовано загибель понад 6000 північнокорейських солдатів.

Відомо, що минулого місяця Кім Чен Ин відкрив у Пхеньяні спеціальний меморіал на честь загиблих у цих розгортаннях, намагаючись легітимізувати втрати перед власним народом. Участь КНДР у війні стає дедалі прозорішою, а використання молодих солдатів як гарматного м'яса – офіційною стратегією режиму.

