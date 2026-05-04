Кім Чен Ин закликав молодь готуватися до війни в Україні на боці Росії

З'їзд Соціалістичної патріотичної ліги молоді проводиться раз на п'ять років

У Північній Кореї завершився одинадцятий з'їзд Соціалістичної патріотичної ліги молоді

Лідер Корейської Народно-Демократична Республіки Кім Чен Ин на з'їзді Соціалістичної патріотичної ліги молоді назвав молодь ключовою силою для виконання завдань Трудової партії Кореї, агітував молодь за війну в Україні на боці Росії. Та закликав до ще жорсткішої організації та беззаперечної ідеологічної дисципліни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на державне центральне інформаційне агентство Кореї (ЦТАК) та Reuters.

Особливістю цьогорічного з’їзду стало те, що влада Корейської Народно-Демократична Республіки вперше так відкрито пов’язала лояльність партії з участю у війні на чужій території.

За інформацією Reuters, у листі до учасників конгресу Трудова партія прямо заявила, що молоді солдати, відправлені на «закордонні операції»:

стали «бомбами і полум’ям» для захисту честі Північної Кореї;

виступають гарантом зміцнення стратегічного союзу з Москвою;

є прикладом для наслідування для тих, хто залишається всередині країни.

Аналітики видання пишуть, що з'їзд відбувся на тлі поглиблення військової співпраці між Пхеньяном та Москвою. Використання молоді як «гарматного м'яса» у війні проти України стає частиною державної ідеології КНДР, де готовність померти за інтереси режиму на іноземному фронті прирівнюється до найвищого патріотичного акту.

«За даними південнокорейських, українських та західних офіційних осіб, Північна Корея відправила приблизно 14 000 військовослужбовців для участі в бойових діях на боці російських військ у Курській області, які стверджують, що загинуло понад 6000 північнокорейських солдатів», – пише видання Reuters.

Зауважимо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин фактично підтвердив, що північнокорейські військові вдаються до самогубства, аби не потрапити в полон під час бойових дій проти України. Кім назвав таких військових «героями» та «патріотами», підкресливши, що вони свідомо обирають смерть замість полону.

Нагадаємо, минулого місяця Кім відкрив у Пхеньяні новий меморіал на честь солдатів, загиблих під час цих розгортань. Також у Північній Кореї відкрили музей, де виставили техніку, яку Росія заявляє як захоплену у війні проти України.

Як повідомлялось, у Північній Кореї під час військового параду вивели солдатів, які, за повідомленнями, воювали в Курській області на боці Росії проти України.