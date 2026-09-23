Трамп підготував пишний прийом для Сі Цзіньпіна. Що запланував Білий дім

Трамп підготував для Сі Цзіньпіна банкет і приватне чаювання у Вашингтоні

Китайського лідера вирішили зустріти просто біля літака, а до триденної програми увійшли військова церемонія, державний банкет і приватне чаювання

Президент США Дональд Трамп підготував особливу програму для державного візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна, який розпочинається 23 вересня. Це перший державний візит очільника Китаю до Сполучених Штатів за понад десять років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Очікується, що Трамп особисто зустріне Сі Цзіньпіна після прильоту на військову базу Ендрюс поблизу Вашингтона. Такий прийом є незвичним, оскільки зазвичай іноземних лідерів біля літака зустрічають інші високопосадовці США, а американський президент приймає їх уже в Білому домі.

Основні заходи запланували на четвер, 24 вересня. Трамп і перша леді Меланія Трамп мають прийняти Сі Цзіньпіна та його дружину Пен Ліюань у Білому домі.

Програма передбачає військову церемонію та огляд військ. Після цього Трамп і Сі мають провести переговори за зачиненими дверима. Паралельно запланували окрему зустріч перших леді.

Увечері Білий дім влаштує державний банкет на честь китайського лідера. Очікується, що Трамп і Сі виступлять під час вечері з промовами.

До списку запрошених увійшли представники найбільших американських технологічних компаній. Серед них засновник Amazon Джефф Безос, Ілон Маск, керівник Google Сундар Пічаї, очільник Dell Technologies Майкл Делл, керівник Nvidia Дженсен Хуанг та глава OpenAI Сем Альтман.

Завершальний день державного візиту, 25 вересня, також передбачає неформальну частину. Дональд і Меланія Трамп мають прийняти Сі Цзіньпіна та Пен Ліюань на приватному чаюванні. Після цього для китайського подружжя запланували екскурсію Національним архівом США, де зберігаються основоположні документи країни.

Водночас за урочистою програмою стоятимуть складні переговори між Вашингтоном і Пекіном. Однією з центральних тем може стати конкуренція США та Китаю у сфері штучного інтелекту.

Вашингтон занепокоєний використанням американських технологій китайськими компаніями та вимагає більшої прозорості щодо безпеки китайських моделей штучного інтелекту. Пекін, зі свого боку, розглядає частину американських обмежень як спробу загальмувати технологічний розвиток Китаю.

Ще одним великим блоком переговорів стане торгівля. Трамп і Сі зустрінуться після торговельного протистояння, під час якого США та Китай запроваджували високі взаємні мита. Пекін також зберігає значний вплив на світові поставки критично важливих мінералів, необхідних для виробництва електроніки, електромобілів та військової техніки.

Підписання великих угод за результатами візиту наразі не очікується. Водночас Вашингтон і Пекін можуть домовитися про послаблення окремих тарифів на товари, які не мають стратегічного значення.

Окремою темою переговорів може стати російсько-українська війна. Китай залишається одним із найбільших торговельних партнерів Росії, а питання відносин Пекіна з Москвою набуло додаткового значення на тлі посилення американського санкційного тиску.

Сі Цзіньпін востаннє перебував у США з державним візитом у вересні 2015 року, коли Білий дім очолював Барак Обама. Нинішня поїздка триватиме три дні – з 23 до 25 вересня.