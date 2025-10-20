Білий дім розпочав демонтаж частини Східного крила для будівництва бальної зали Трампа

Будівництво нової бальної зали завершиться до кінця терміну президентства Трампа

Білий дім почав знесення частини Східного крила для будівництва нової бальної зали, яку ініціював президент Дональд Трамп. Про це повідомляє видання The Washington Post, публікуючи фотографії, на яких видно, як екскаватор зносить конструкцію будівлі, пише «Главком».

За словами очевидців, процес триває у межах президентської резиденції. Спостерігачі зазначили, що звуки будівництва чули навіть у сусідніх будівлях, таких як Міністерство фінансів.

Президент Трамп неодноразово анонсував свої плани з будівництва бальної зали площею 90 тис. квадратних футів, що вдвічі перевищує площу Східного та Західного крил Білого дому. Він запевняв, що цей проєкт не вплине на структуру будівлі, і зазначав, що нова зала не буде безпосередньо з’єднана з Білим домом.

«Це не заважатиме нинішній будівлі. Не заважатиме. Це буде поруч, але не торкатиметься її», – говорив Трамп у липні.

фото: The Post

Проєкт, вартість якого оцінюється в $250 млн, зокрема передбачає заміну Східного крила, яке було побудоване в 1902 році, а потім багаторазово реконструйоване. Трамп також підкреслював, що збудувати зала, яка буде вміщати до 650 осіб, потрібно було, оскільки приміщення не здатні забезпечити достатньо місця для великих урочистих заходів.

За даними Білого дому, частину робіт зі збереження історичних елементів будівлі вже завершено, а знесення розпочалося лише зараз. Очікується, що будівництво нової бальної зали завершиться до кінця терміну президентства Трампа.

Проєкт вже отримав підтримку від багатьох великих компаній, зокрема Apple, Amazon, Lockheed Martin та Coinbase, які пожертвували на нього $25 млн. З цією сумою, на думку Трампа, зала буде повністю фінансована, що дозволить не тільки покращити умови для офіційних заходів, а й підкреслити амбіції президента щодо розвитку Білого дому.

На думку Трампа, новий бальний зал давно був необхідний. «Я роблю багато поліпшень», – сказав Трамп. «Я будую прекрасний бальний зал. Вони хотіли його вже багато-багато років».

Для виконання проєкту було обрано архітектурне бюро McCrery Architects, а будівництвом керуватиме компанія Clark Construction, а інженерними роботами – AECOM.