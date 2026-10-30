Хлопчик у радянській військовій формі отримав подарунок від Трампа у Білому домі (відео)

Разом з хлопчиком також була дівчинка у російському народному вбранні

На святкування Геловіну дитина прийшла в костюмі танкіста із радянською кашкетом та відповідним шевроном

Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп зустріли на святкуванні Геловіну в Білому домі хлопчика в радянській військовій формі. Дитина отримала від подружжя шоколадні солодощі. Відповідні кадри поширив Білий дім, пише «Главком».

На захід хлопчик прийшов у формі танкіста із кашкетом радянського зразка. На рукаві його костюма був шеврон танкових військ. Разом із ним до президентського подружжя підійшла дівчинка в народному вбранні, яке за стилем нагадувало російський традиційний костюм: білій блузці, темному сарафані з квітковим орнаментом і головному уборі зі стрічками.

🎃 На Геловін до подружжя Трампів завітали хлопчик у радянській військовій формі і дівчинка у кокошнику Президентська пара гостинно зустріла дітей, а Меланія навіть доторкнулася до фуражки юного "освободітєля". https://t.co/Q7vgXlIqTB — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 30, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Меланія Трамп звернула увагу на головний убір хлопчика та торкнулася його кашкета. Після цього діти отримали від президента США та першої леді шоколадні плитки.

Святкування відбулося напередодні Гелловіну, який щороку відзначають 31 жовтня. Трамп і його дружина приймали дітей у резиденції та роздавали їм солодощі.

Як відомо, Геловін – сучасне глобальне свято, яке поєднує дохристиянські обряди, середньовічну церковну традицію та попкультурні символи. Його коріння сягає різних культур, де кінець жнив і перетин між світом живих і мертвих мав сакральне значення.