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Апеляційний суд США зупинив будівництво бальної зали Трампа у Білому домі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Апеляційний суд США зупинив будівництво бальної зали Трампа у Білому домі
Раніше Трамп називав будівництво бальної зали необхідністю для забезпечення національної безпеки
фото: The New York Times

Рішення суду повністю заморожує наземні будівельні роботи на час подальшого судового розгляду

Федеральний апеляційний суд округу Колумбія зобов'язав адміністрацію Дональда Трампа призупинити будівництво нової бальної зали вартістю $400 млн на місці знесеного Східного крила Білого дому. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агентство Reuters.

Судді наголосили, що жоден глава держави не має права докорінно змінювати архітектурний вигляд резиденції без офіційного схвалення з боку Конгресу. «Кожен президент є тимчасовим орендарем, а не власником Білого дому», – підкреслили в ухвалі суду.

За словами колегії суддів, американський парламент не надавав виконавчій владі необмежених повноважень кардинально перепроєктовувати чи реконструювати суверенну об'єктну спадщину за власним бажанням конкретного політика. Поточне рішення не забороняє реалізацію проєкту назавжди, проте повністю заморожує наземні будівельні роботи на час подальшого судового розгляду – до потенційного узгодження з законодавцями.

Під час слухань адміністрація Білого дому намагалася обґрунтувати необхідність зведення бальної зали потребами національної безпеки та забезпеченням належного рівня проведення масштабних офіційних заходів. Представники Міністерства юстиції переконували, що колишня конструкція Східного крила робила президента вразливим до можливих нападів, а самі суди не повинні втручатися у проєкти, які фінансуються приватним коштом.

Утім, апеляційний орган повністю відкинув ці зауваження, зазначивши, що аргументи щодо національної безпеки не є автоматичним інструментом для обходу законних процедур.

Раніше Дональд Трамп неодноразово захищав проєкт та його підсумковий кошторис, який зріс удвічі порівняно з початковими розрахунками. Сам президент зауважував, що запланована споруда виявилася приблизно вдвічі більшою за розміром та суттєво якіснішою за початкові плани. Наразі Апеляційний суд відтермінував набрання чинності своєю постановою на 14 днів, аби адміністрація Трампа мала можливість оскаржити це рішення у Верховному суді США.

Нагадаємо, раніше президент Дональд Трамп висловив різке невдоволення рішенням федерального судді Річарда Леона, який заборонив продовжувати наземну частину будівництва масштабної бальної зали вартістю $400 млн. 

Згідно з постановою, адміністрації дозволено проводити лише підземні роботи, що стосуються зведення бункера та інших об'єктів національної безпеки. Суддя наголосив, що хоча він усвідомлює важливість захисту президента, питання безпеки не є виправданням для продовження будівництва без належного схвалення Конгресу.

Теги: Дональд Трамп США суд

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