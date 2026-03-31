Бальна зала Трампа в Білому домі включатиме підземний військовий комплекс

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Бальна зала Трампа в Білому домі включатиме підземний військовий комплекс
Нову залу площею близько 8 360 квадратних метрів планують звести на місці знесеного Східного крила Білого дому
фото: Getty Images

Військові вже ведуть будівництво підземної частини

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує звести нову бальну залу в Білому дому, під якою створюється масштабний укріплений військовий комплекс. Про це повідомили в Білому домі, пише «Главком».

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що військові проводять модернізацію об’єктів на території резиденції, однак деталі залишаються засекреченими. Водночас Трамп раніше прямо повідомив, що під новою будівлею вже зводиться «масивний» комплекс.

Як заявляв американський президент, бальна зала фактично стане надбудовою над цим об’єктом, який матиме посилені елементи безпеки, зокрема куленепробивне скло та захист від дронів. Президент також зазначив, що військові вже ведуть будівництво підземної частини.

Проєкт уже викликав критику з боку законодавців, істориків і громадських організацій. Опоненти наголошують, що знесення історичної частини будівлі відбулося без належного погодження та публічного обговорення, а новий комплекс може змінити вигляд однієї з найвідоміших будівель США.

Раніше стало відомо, будівництво бального залу в Білому домі обійдеться Сполученим Штатам у $400 млн.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що проєкт будівництва бального залу в Білому домі повинен бути продовжений із міркувань національної безпеки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, схоже, планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь. Як повідомляє ABC News із посиланням на джерела в адміністрації, в офіційних документах уже використовується назва «The President Donald J. Trump Ballroom», і вона, найімовірніше, залишиться остаточною. 

