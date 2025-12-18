Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білий дім встановив на «Президентській алеї слави» таблички з критикою попередників Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Білий дім встановив на «Президентській алеї слави» таблички з критикою попередників Трампа
У описі Трампа вказано, що він виконав свою обіцянку про початок «золотого віку Америки»
фото: AP

Адміністрація Трампа назвала Джо Байдена «найгіршим президентом»

Білий дім встановив уздовж «Президентської алеї слави» таблички з описом діяльності усіх колишніх очільників США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Зазначається, що ініціативу з табличками вигадав президент США Дональд Трамп як «данину поваги колишнім президентам, хорошим, поганим і тим, хто був десь посередині».

На табличці про Трампа йдеться, що він подолав «безпрецедентне використання правоохоронних органів проти нього, а також дві спроби вбивства». Також у тексті йдеться, що чинний глава Білого дому нібито виконав свою обіцянку про початок «золотого віку Америки», оскільки він «закінчує війни, захищає кордони та депортує членів бандитських угруповань».

Проте описи інших президентів містять переважно критику. Так, попереднього президента США Джо Байдена названо «найгіршим президентом».

Білий дім замінив портрет Джо Байдена на фотографію автоматичної ручки
Білий дім замінив портрет Джо Байдена на фотографію автоматичної ручки
фото: Reuters

«Обійнявши посаду внаслідок найкорумпованіших виборів, які коли-небудь бачили Сполучені Штати, Байден розпочав серію навмисних руйнувань, що призвели нашу націю до межі катастрофи. Його політика спричинила найвищу інфляцію за всю історію, через що долар США втратив понад 20% своєї вартості за чотири роки», – вказано на табличці.

44-го президента США Барака Обаму критикують за «хаос на Близькому Сході». Також в описі вказано, що він стежив за передвиборчою кампанією Дональда Трампа та «головував над створенням російського досьє».

Варто зазначити, що Білий дім розкритикував не лише президентів-демократів, але й республіканців. Так, Джорджа Буша-молодшого звинуватили у розв’язанні війн в Афганістані та Іраку, «яких не повинно було бути».

Про 39-го президента США Джиммі Картера вказано те, що за час його правління у Штатах був високий рівень безробіття та інфляції, однак «багато хто вважає, що президент Картер був успішнішим після свого президентства, ніж під час нього».

До слова, президент США звернувся до американців з низкою різних заяв. Очільник Білого дому нагадав, що він «отримав безлад» після свого попередника Джо Байдена.

Читайте також:

Теги: Джозеф Байден президент Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США розробили концепцію «припинення війни з Росією», що включає поступки України
Reuters: США пропонують Україні поступки територіями та зброєю у новому «мирному плані»
19 листопада, 19:54
Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару з'являється у дверях свого будинку під час домашнього арешту в Бразиліа
Експрезидента Бразилії затримала поліція: що відомо
22 листопада, 14:25
Трамп розповів, на що Росія погодилась у переговорах про мир з Україною
Трамп назвав головну поступку Росії у мирних переговорах з Україною
26 листопада, 12:54
Путін має намір вести довгі переговори лише з США
Bloomberg: Путіну вигідно затягувати переговорний процес щодо завершення війни
4 грудня, 00:35
Трамп ігнорує позицію Європи щодо України та просуває власний мирний план
Європа втратила вплив на Трампа щодо України – Time
11 грудня, 10:02
Трамп заявив, що його країна допоможе Україні з гарантіями безпеки
Трамп зробив заяву про гарантії безпеки для України
12 грудня, 04:38
Демократи опублікували нові фото зі справи Епштейна із Трампом та Клінтоном
У США демократи із Конгресу опублікували нові фото зі справи Епштейна із Трампом та Клінтоном
12 грудня, 20:46
Зеленський повідомив про створення офісу з експорту зброї
Зеленський анонсував відкриття українського офісу з експорту зброї в Берліні
15 грудня, 19:18
Лукашенко повторив улюблену тезу американського лідера про те, що якби Трамп був президентом, війни не було б
Лукашенко прокоментував роль Трампа у закінченні російсько-української війни
Вчора, 01:53

Політика

Білий дім встановив на «Президентській алеї слави» таблички з критикою попередників Трампа
Білий дім встановив на «Президентській алеї слави» таблички з критикою попередників Трампа
«Мені дістався безлад». Трамп виступив зі зверненням до нації
«Мені дістався безлад». Трамп виступив зі зверненням до нації
Палата представників США відмовилася обмежити військові дії Трампа проти Венесуели
Палата представників США відмовилася обмежити військові дії Трампа проти Венесуели
Венесуела звернулася до Радбезу ООН через «агресію США»
Венесуела звернулася до Радбезу ООН через «агресію США»
Літак Фіцо зазнав критичних пошкоджень: деталі
Літак Фіцо зазнав критичних пошкоджень: деталі
США схвалили найбільший в історії пакет військової допомоги Тайваню
США схвалили найбільший в історії пакет військової допомоги Тайваню

Новини

В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Сьогодні, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua