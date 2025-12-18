Білий дім встановив на «Президентській алеї слави» таблички з критикою попередників Трампа

У описі Трампа вказано, що він виконав свою обіцянку про початок «золотого віку Америки»

Адміністрація Трампа назвала Джо Байдена «найгіршим президентом»

Білий дім встановив уздовж «Президентської алеї слави» таблички з описом діяльності усіх колишніх очільників США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Зазначається, що ініціативу з табличками вигадав президент США Дональд Трамп як «данину поваги колишнім президентам, хорошим, поганим і тим, хто був десь посередині».

На табличці про Трампа йдеться, що він подолав «безпрецедентне використання правоохоронних органів проти нього, а також дві спроби вбивства». Також у тексті йдеться, що чинний глава Білого дому нібито виконав свою обіцянку про початок «золотого віку Америки», оскільки він «закінчує війни, захищає кордони та депортує членів бандитських угруповань».

Проте описи інших президентів містять переважно критику. Так, попереднього президента США Джо Байдена названо «найгіршим президентом».

Білий дім замінив портрет Джо Байдена на фотографію автоматичної ручки фото: Reuters

«Обійнявши посаду внаслідок найкорумпованіших виборів, які коли-небудь бачили Сполучені Штати, Байден розпочав серію навмисних руйнувань, що призвели нашу націю до межі катастрофи. Його політика спричинила найвищу інфляцію за всю історію, через що долар США втратив понад 20% своєї вартості за чотири роки», – вказано на табличці.

44-го президента США Барака Обаму критикують за «хаос на Близькому Сході». Також в описі вказано, що він стежив за передвиборчою кампанією Дональда Трампа та «головував над створенням російського досьє».

Варто зазначити, що Білий дім розкритикував не лише президентів-демократів, але й республіканців. Так, Джорджа Буша-молодшого звинуватили у розв’язанні війн в Афганістані та Іраку, «яких не повинно було бути».

Про 39-го президента США Джиммі Картера вказано те, що за час його правління у Штатах був високий рівень безробіття та інфляції, однак «багато хто вважає, що президент Картер був успішнішим після свого президентства, ніж під час нього».

До слова, президент США звернувся до американців з низкою різних заяв. Очільник Білого дому нагадав, що він «отримав безлад» після свого попередника Джо Байдена.