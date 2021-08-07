Виникає після укусу комара: у Києві зафіксували захворювання, від якого під шкірою людини заводяться черв’яки

У трьох киян зафіксували рідкісне захворювання

У Києві у трьох місцевих жителів виявили рідкісне паразитарне захворювання дирофіляріоз. Про це написала у Facebook пресслужба Державної установи «Київський міський центр з контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України».

«Захворювання викликає круглі гельмінти (паразитичні черв'яки, що мешкають в організмі людини) роду Dirofilaria. Хвороба характеризується утворенням підшкірних вузлів або вузловими ураженнями легеневої паренхіми», – пояснили в повідомленні.

У столиці у трьох осіб було зареєстровано випадки захворювання дирофіляріозом. Із них два жителі Дарницького району та один житель Дніпровського району, два чоловіки і жінка.

У них хірургічно вилучили гельмінти розміром 11, 7 і 12 см (фрагмент) з області лівого ока (у двох випадках), правої кисті (в одному випадку).

Щоб уникнути цього рідкісного захворювання потрібно не допускати укусів комарів, використовувати репеленти, електрофумігатори з інсектицидними таблетками або рідинами, інсектицидні спіралі, які відлякують комах. Також на вікна будинків слід вішати сітки.

Основними симптомами дирофіляріозу у людини можуть бути набряк та почервоніння, поява пухлини. Ущільнення може бути розміром від просяного зернятка. Особливістю паразита є здатність до міграції. За добу дірофілярія може мігрувати по організму на відстань до 30 см. Тому розташування шкірного ущільнення теж змінюється.

Специфічна ознака дирофіляріозу вельми виразна – характерні скарги на відчуття ворушіння під шкірою, завдяки якій захворювання набуло своєї назви (з латині дирофіляріоз перекладається як «зла нитка»).

З моменту зараження людини (укусу комара) до утворення пухлини проходить не менше місяця, а іноді до двох років.

Нагадаємо, лікар Євген Комаровський переконаний, що в Україні є серйозна проблема з доступом онкохворих до знеболюючих наркотичних препаратів. Через це хворі на рак будуть просто-напросто мучитися.

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