Комаровський розповів про найпідступнішу хворобу, яка загрожує українцям

Комаровський попереджає, що кожен третій українець може померти від раку

Лікар вважає, що наша держава повинна зробити все можливе, аби легалізувати наркотичні препарати в медичних цілях

Лікар Євген Комаровський переконаний, що в Україні є серйозна проблема з доступом онкохворих до знеболюючих наркотичних препаратів. Через це хворі на рак будуть просто-напросто мучитися. Про песимістичні прогнози лікар розповів в ефірі телеканалу «Україна 24».

Комаровський вважає, що наша держава повинна зробити все можливе, аби вирішити це питання та легалізувати наркотичні препарати в медичних цілях.

Лікар звернувся до українців, наголошуючи, що кожен третій українець може померти від раку. Він акцентував увагу на тому, що про це свідчить статистика.

Комаровський звернув увагу на те, що деякі типи ракових хвороб змушують людей відчувати дуже страшні болі, які важко контролювати.

«Не кожному пощастить захворіти на рак легенів, який не болить. Матимете метастази і будете кричати від болю, принижуватися, лежати в муках і випрошувати ампулу або таблетку наркотику», – сказав він.

Комаровський обурився, що за 30 років незалежної країни проблему так і не змогли вирішити.

Додамо, що у людей, що перехворіли на коронавірусну інфекцію, до якої мають антитіла не менше 40% українців, прогресують інші приховані хвороби, зокрема онкологія.

Нагадаємо, що перед поїздкою на море слід проконсультуватися з лікарем людям з такими хворобами, як онкологія, аутоімунні хвороби, серцево-судинні, інші важкі патології.

Раніше повідомлялося, що ведуча програми «Суспільне. Крим» Лариса Волошина бореться з онкологією, яку нещодавно виявили.

А телеведуча Алла Мазур вийшла в ефір без перуки, продемонструвавши, що онкохворим нема чого соромитися свого своєї зовнішності.

Додамо, що американські вчені з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі назвали причину виникнення раку кишечника у жінок у віці до 50 років.