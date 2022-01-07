Вірменія направила до Казахстану 100 «миротворців» (фото)

Вірменія слідом за Росією та Білорусюю ввела війська у Казахстан

Влада країни стверджує, що військові охоронятимуть об’єкти критичної інфраструктури

Вірменія літаком направила до Казахстану 100 «миротворців». У Міноборони країни пояснили, що війська вводять до Казахстану відповідно до рішення Радбезу Організації Договору колективної безпеки.

Влада Вірменії переконує, що військові будуть залучені для охорони об'єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, турецькі ЗМІ назвали ціну військової допомоги Путіна Казахстану.

Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

Також президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Напередодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.

5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.