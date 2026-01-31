Відомий кухар порадив, як врятувати продукти під час відключень світла

Для тривалого зберігання овочів Клопотенко рекомендує використовувати мікс з гарячої води, оцту та солі

Український ресторатор та шеф-кухар Євген Клопотенко поділився лайфхаками, які допоможуть врятувати продукти в разі тривалої відсутності світла. Як інформує «Главком», блогер опублікував у своєму Instagram-акаунті коротку, але зрозумілу інструкцію для зберігання розмороженого м'яса та овочів. У першому випадку він радить зробити розчин з води та 30 грамів солі, в якому курятину можна буде спокійно залишати на два-три дні:

«Сіль – це натуральний природний консервант. По-перше, вона зробить курку щільнішою та смачнішою, а по-друге, таке легке засолювання продовжує наш час. Якщо у нас є світло лише 4 години вдень, візьміть і засоліть. Вона не пропаде, з нею нічого не буде. Просто буде засолена декілька днів, а потім, коли дадуть світло, приготуєте», – радить Клопотенко.

Для тривалого зберігання овочів кухар рекомендує використовувати мікс з гарячої води, оцту та солі. За словами Клопотенка, залиті таким розчином перець чи огірки залишатимуться смачними протягом щонайменше трьох-чотирьох тижнів. «За смаком це буде наче свіжі овочі, але збережені завдяки воді гарячій, оцту і солі», – пояснив він.

У кінці ресторатор зазначив, що найкращим варіантом зберігання є консервація, підготовлена ще влітку. «Але хто ж знав, що взимку не буде світла», – пожартував Клопотенко.

