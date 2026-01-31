Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Відомий кухар порадив, як врятувати продукти під час відключень світла

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Клопотенко радить замочити м'ясо у ропу, це допоможе зберегти його свіжим
фото з відкритих джерел

Для тривалого зберігання овочів Клопотенко рекомендує використовувати мікс з гарячої води, оцту та солі

Український ресторатор та шеф-кухар Євген Клопотенко поділився лайфхаками, які допоможуть врятувати продукти в разі тривалої відсутності світла. Як інформує «Главком», блогер опублікував у своєму Instagram-акаунті коротку, але зрозумілу інструкцію для зберігання розмороженого м'яса та овочів. У першому випадку він радить зробити розчин з води та 30 грамів солі, в якому курятину можна буде спокійно залишати на два-три дні:

«Сіль – це натуральний природний консервант. По-перше, вона зробить курку щільнішою та смачнішою, а по-друге, таке легке засолювання продовжує наш час. Якщо у нас є світло лише 4 години вдень, візьміть і засоліть. Вона не пропаде, з нею нічого не буде. Просто буде засолена декілька днів, а потім, коли дадуть світло, приготуєте», – радить Клопотенко.

Для тривалого зберігання овочів кухар рекомендує використовувати мікс з гарячої води, оцту та солі. За словами Клопотенка, залиті таким розчином перець чи огірки залишатимуться смачними протягом щонайменше трьох-чотирьох тижнів. «За смаком це буде наче свіжі овочі, але збережені завдяки воді гарячій, оцту і солі», – пояснив він.

У кінці ресторатор зазначив, що найкращим варіантом зберігання є консервація, підготовлена ще влітку. «Але хто ж знав, що взимку не буде світла», – пожартував Клопотенко.

Раніше шеф-кухар Євген Клопотенко презентував в столиці Японії, Токіо, борщ, який приготував із продуктів, вирощених на розмінованих українських полях.

Також «Главком» писав, що Євген Клопотенко вперше показав свою дівчину та одружується. Клопотенко повідомив, що він та його кохана Катерина Воскресенька тепер заручені. Ресторатор освідчився обраниці.

Читайте також:

Теги: відключення світла ресторатор Євген Клопотенко блогер овочі продукти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зранку, 7 січня, у Львові через відсутність електропостачання зупинився електротранспорт
Енергоколапс у Львові. Хто винен і чому вибухнув політичний скандал? Тема дня
7 сiчня, 18:55
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 10 січня 2026 року
9 сiчня, 21:33
Нинішні ціни на тепличні огірки в середньому на 61% вищі, ніж наприкінці січня 2025 року
В Україні різко зросла ціна на популярний овоч
Вчора, 04:56
Як будуть вимикати світло 3 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 3 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
2 сiчня, 18:05
У «Сільпо» зазначили, що у працюючих магазинах гості можуть не тільки купити продукти та товари першої необхідності, а й зігрітися та підзарядити гаджети
Чи закриваються супермаркети в Києві через блекаути? Відповідь «АТБ», Novus та «Сільпо»
13 сiчня, 09:50
Додаткові пункти незламності розгортаються по всій державі з урахуванням ситуації на місцях
Уряд посилює заходи для стабілізації енергосистеми: деталі від Свириденко
13 сiчня, 15:59
Свириденко наголосила, що уряд створює всі можливості для швидкого збільшення імпорту електроенергії
Ситуація в енергосистемі України. Свириденко повідомила про низку рішень уряду
15 сiчня, 21:28
Радіаційний фон у столиці 26 січня становить 0.096 мкЗв/год
У Києві через знеструмлення стався збій в роботі пунктів моніторингу якості повітря
26 сiчня, 10:35
Київщина: графіки відключення світла 27 січня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 27 січня 2026 року
26 сiчня, 21:44

Життя

Відомий кухар порадив, як врятувати продукти під час відключень світла
Відомий кухар порадив, як врятувати продукти під час відключень світла
Нове дослідження показало, що відіграє ключову роль у довголітті
Нове дослідження показало, що відіграє ключову роль у довголітті
Південна Африка зняла з прокату фільм про Меланію Трамп
Південна Африка зняла з прокату фільм про Меланію Трамп
Як перетворити кухонні відходи на ароматну олію: простий рецепт
Як перетворити кухонні відходи на ароматну олію: простий рецепт
Яким став наймолодший син Ющенка? Свіжі фото
Яким став наймолодший син Ющенка? Свіжі фото
«Снігове морозиво» з TikTok: лікарі пояснили, чим воно може бути небезпечним
«Снігове морозиво» з TikTok: лікарі пояснили, чим воно може бути небезпечним

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
Вчора, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Вчора, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua