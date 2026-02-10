В Україні зросте ціна на хліб: виробники пояснили причини

Основні чинники подорожчання – енергоносії, логістика, зарплати та загальна інфляція

У першій декаді лютого майже всі українські виробники хліба підвищать ціни приблизно на 5%. Основна причина – зростання собівартості виробництва. Про це в інтерв’ю «Еспресо» розповів перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко, повідомляє «Главком».

З початку січня витрати хлібопекарських підприємств зросли на 6-7%. Найбільше на це вплинули:

подорожчання електроенергії для бізнесу майже на 30%;

підвищення мінімальної заробітної плати;

витрати на пальне для генераторів через перебої з електропостачанням.

За словами експерта, саме електроенергія автоматично додає 2-3% до вартості виробництва. Окрема проблема – робота на генераторах.

«Крім того, витрати, які ми маємо у випадку перебоїв з електропостачанням, звичайно, потім закладаються вже у вартість», – розповів Тараненко. Він пояснив, що середній хлібозавод під час роботи генератора споживає 60-70 літрів пального на годину, а великий удвічі більше.

Узимку підприємствам також довелося закуповувати арктичний дизель, який дорожчий за звичайний приблизно на 8 грн за літр. Тараненко нагадав і про підвищення мінімальної зарплати з 1 січня, що також збільшило загальні витрати виробників. Саме тому, за його словами, у лютому відбудеться незначне, але вимушене підвищення цін.

«Але що таке 5% на ціні буханця хліба? Це гривня, може, гривня з хвостиком. На одну людину стандартної буханки вистачає на кілька днів, тож таке підвищення цін для споживача – додаткові кілька гривень на місяць. Звичайно, теж для малозабезпечених людей і це неприємно. Але таке підвищення дасть можливість хлібопекарським підприємствам забезпечити наявність хліба на полицях магазинів, на столах українців», – підсумував Тараненко.

Нагадаємо, на полицях українських магазинів зростають ціни на деякі продукти. Зокрема, аналітики фіксують подорожчання овочів та фруктів.

До слова, близько третини підприємств з випуску соняшникової олії вимушені були призупинити, а то й зовсім згорнути виробництво через російські обстріли та пошкодження інфраструктури. Через це значно змінилася ситуація на ринку соняшникової олії – ціни зросли.