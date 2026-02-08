Головна Гроші Економіка
Підвищення прайс-кепів зробило імпорт електроенергії доступнішим – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Підвищення прайс-кепів зробило імпорт електроенергії доступнішим – експерт
До зміни прайс-кепів імпортні можливості системно недовикористовувалися, заявив Харченко
фото: depositphotos.com

Підвищення прайс-кепів різко збільшило завантаження імпортних перетинів – Харченко

Підвищення прайс-кепів на ринку електроенергії стало ефективним рішенням, яке дозволило суттєво наростити використання імпортного потенціалу України. Про це заявив Олександр Харченко, директор Центр досліджень енергетики.

За його словами, до зміни прайс-кепів імпортні можливості системно недовикористовувалися. «Ми традиційно міждержавні перетини використовували на 50–60%. Але після того, як НКРЕКП підняла прайс-кепи, коефіцієнт використання імпорту різко зріс», – зазначив Харченко.

Він наголосив, що хоча з моменту підвищення цінових обмежень минуло небагато часу, ефект уже є очевидним.

«Поки я не готовий дати точну оцінку, бо пройшло мало часу. Але те, що завантаження перетинів зросло, – це абсолютно точно. І це рішення реально допомогло», – підкреслив експерт.

Окрім коригування прайс-кепів, додатковим чинником зростання імпорту стало активне залучення великих державних споживачів. «Крім того, значну частину зростання забезпечило те, що «Укрзалізниця» та «Нафтогаз» почали закуповувати електроенергію по імпорту», – зазначив Харченко.

Нагадаємо, директор енергетичних програм Центр Разумкова заявив, що зростання імпорту електроенергії в Україну у грудні та січні стало прямим наслідком підвищення прайс-кепів, яке дозволило прибрати бар’єри для постачання електрики.

Теги: НКРЕКП імпорт підвищення цін енергетика електроенергія

