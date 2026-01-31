Головна Країна Суспільство
Посівний календар на лютий 2026: старт розсадного сезону та підготовка до весни

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Посівний календар на лютий 2026: старт розсадного сезону та підготовка до весни
колаж: glavcom.ua

Актуальний календар для городників та садівників на останній місяць зими

У лютому садівники та городники переходять від пасивного спостереження до активних дій. Це місяць «великого старту», коли на підвіконнях з'являються перші ящики з розсадою, а в саду розпочинається підготовка до весняного пробудження. Лютневі дні часто приносять мінливу погоду: від потужних морозів до раптових відлиг, що вимагає особливої уваги до стану саду.

«Главком» підготував докладний місячний календар садівника на лютий 2026 року з урахуванням усіх фаз Місяця, щоб ваш врожай був щедрим, а розсада – міцною.

Сприятливі та несприятливі дні у лютому

Лютий – ідеальний час для посіву культур із тривалим періодом вегетації. Важливо також провести ревізію запасів та перевірити дерева на наявність морозобоїн.

  • Сприятливі дні для посіву та робіт: 4, 5, 8, 9, 12, 13, 21, 22, 23, 26, 27 лютого.
  • Несприятливі дні для будь-яких робіт: 1, 2, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 24, 25 лютого.

У цей період критично важливо забезпечити додаткове освітлення для розсади, оскільки світловий день ще занадто короткий для повноцінного розвитку рослин.

Місячний посівний календар на лютий 2026

Посівний календар на лютий 2026: старт розсадного сезону та підготовка до весни фото 1

Спираючись на цей календар, ви зможете оптимально розподілити свої сили між захистом зимового саду та доглядом за кімнатними культурами.

Посівний календар на лютий 2026 – таблиця

 Овочі до столу та на зберігання
Томати 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Перець солодкий 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Баклажани 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Селера 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Зелень та трави
Салати, шпинат, кріп, петрушка, кінза 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Місячний посівний календар на лютий 2026

  • 1–2 лютого: Повня та початок спадного Місяця. Несприятливий час для посадок. Краще зайнятися підготовкою тари, стерилізацією ґрунту та закупівлею добрив.
  • 4–5 лютого: Сприятливі дні. Чудовий час для посіву на розсаду селери, кореневої петрушки та цибулі-порею. Можна проводити зимове щеплення дерев у приміщенні.
  • 6–7 лютого: Дні підходять для перевірки стану цибулин квітів та бульб картоплі у сховищах. Видаляйте зіпсовані екземпляри.
  • 8–9 лютого: Найкращий час для висіву перцю та баклажанів на розсаду (якщо маєте тепле підвіконня та лампи). Рослини сформують потужну кореневу систему.
  • 10–11 лютого: Несприятливі дні. Утримайтеся від поливу та підживлення, щоб не спровокувати розвиток грибкових захворювань у розсади.
  • 12–13 лютого: Сприятливий період для посіву зелені та салату на підвіконні. В саду можна проводити обрізку плодових дерев, якщо немає сильних морозів.
  • 14–17 лютого: Період перед Молодиком та сам Молодик (17.02). Рослини в стані спокою. Краще зайнятися ремонтом парників або плануванням грядок на папері.
  • 18–20 лютого: Початок зростаючого Місяця. Можна замочувати насіння помідорів та огірків для раннього врожаю у теплицях.
  • 21–23 лютого: Дуже сприятливі дні. Час для масового посіву на розсаду томатів, капусти та квітів (петунія, лобелія). Полив буде дуже ефективним.
  • 24–25 лютого: Несприятливі дні. Роботи з корінням заборонені. Можна провести снігозатримання в саду або підготувати дрова.
  • 26–28 лютого: Гарний час для підживлення кімнатних рослин та розсади органічними добривами. Підготовка парників до весняного сезону.

Ключові роботи в лютому:

  • Досвічування розсади: використовуйте фітолампи для забезпечення 12–14 годинного світлового дня.
  • Захист від сонця: лютневе сонце може спричинити опіки на корі дерев, тому варто перевірити побілку.
  • Живцювання: час для нарізки живців смородини, винограду та верби.
  • Боротьба зі шкідниками: перевірте гілки на наявність гнізд зимуючих шкідників (золотогузки, білана).

Перевірка насіння: проведіть тест на схожість для старого насіння, щоб уникнути порожніх грядок навесні.

