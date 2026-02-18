Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Світові ціни на цукор обвалилися: яка ситуація на українському ринку

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Світові ціни на цукор обвалилися: яка ситуація на українському ринку
фото з відкритих джерел

Ціни на цукор в Україні коливаються в межах 18 тис. -19 тис. грн за тонну

Світовий ринок цукру переживає тривале зниження: котирування опустилися до найнижчого рівня більш ніж за п’ять років. Тиск на ціни формують одразу два фактори – ослаблення глобального попиту та очікуваний профіцит продукції у найближчих маркетингових сезонах. Аналітики прогнозують подальше накопичення запасів, що може зберегти низхідний тренд. Про це пише Grain Trade, передає «Главком».

Ситуація в Україні

Український ринок також реагує на світову кон’юнктуру. Наразі ціни на цукор коливаються в межах 18 тис. -19 тис. грн за тонну, тоді як рік тому вони становили 23 тис. - 24 тис. грн/т. Зниження внутрішніх котирувань може вплинути на плани аграріїв щодо посівних площ під цукровими буряками у новому сезоні.

Ціни на цукор в українських регіонах: дані Мінфіну

За даними Мінфіну, у січні 2026 року середньомісячна ціна на цукор становила 29,38 грн за кілограм, що на 1,08% менше, ніж у попередньому місяці.

Найдорожчий цукор зафіксовано в Запорізькій області (33,99 грн/кг), Хмельницькій області (32,14 грн/кг) та в Києві (31,26 грн/кг). Найнижчі ціни – у Кіровоградській (25,84 грн/кг), Миколаївській (26,54 грн/кг) та Черкаській (26,65 грн/кг) областях. Різниця між максимальними та мінімальними регіональними показниками перевищує 8 грн за кілограм.

Біржова динаміка

На Лондонській біржі травневі ф’ючерси на білий цукор за тиждень знизилися на 3,3% – до 397,1 долара за тонну. У річному вимірі падіння становить 28,5%.

У Нью-Йорку тростинний цукор подешевшав на 1,8% – до 13,49 долара за фунт (приблизно 297 доларів за тонну). За рік ціни впали на 36%, що стало мінімумом із жовтня 2020 року.

До слова, у 2025 календарному році Україна експортувала 464 тис. тонн цукру – на 38% менше, ніж у рекордному 2024-му (746 тис. тонн).

• 27% експорту припало на ЄС,
• решта – на світовий ринок.

Основними покупцями були країни Близького Сходу та Балкан. Лідером став Ліван (71 тис. тонн), далі – Болгарія (66 тис. тонн), Північна Македонія (39 тис. тонн), Лівія (34 тис. тонн), Туреччина та Сирія (понад 27 тис. тонн кожна).

Читайте також:

Теги: ринок ціни зниження цін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трейдери працюють у торговому залі Нью-Йоркської фондової біржі в Нью-Йорку
Фондовий ринок США зріс після пом’якшення риторики Трампа щодо Гренландії
22 сiчня, 01:57
Окупанти атакували ринок у Харкові: є поранені
Окупанти атакували ринок у Харкові: є поранені
2 лютого, 15:33
Платний штучний інтелект: скільки коштує «цифровий мозок» у лютому 2026 року
Платний штучний інтелект: скільки коштує «цифровий мозок» у лютому 2026 року
2 лютого, 18:29
Ціни на квитки у вагони СВ (люкс) та першого класу «Інтерсіті» розраховуватимуться відповідно до пори року
«Укрзалізниця» змінює ціни на квитки та правила їх повернення
5 лютого, 20:01
США прогнозують суттєве падіння цін на нафту. При чому тут Україна?
США прогнозують суттєве падіння цін на нафту. При чому тут Україна?
12 лютого, 02:57
Один огірок у банці об’ємом 300 мл становить 69 гривень
Делікатес від похмілля за 70 гривень: супермаркет здивував пропозицією (фото)
30 сiчня, 16:34
Яблука у другій половині зими дорожчають, зокрема і через збільшення витрат на зберігання, але разом з тим є й акційні пропозиції
Скільки коштують яблука в супермаркетах Києва: огляд цін
22 сiчня, 20:14
Ціни на газ: чи зміниться тариф з 1 лютого
Ціни на газ: чи зміниться тариф з 1 лютого
29 сiчня, 18:35
Росія активно використовує окуповані території, де вирощуються соняшники, і тепер вона завдяки цьому нарощує експорт
Україна різко скоротила виробництво соняшникової олії: які будуть ціни
7 лютого, 18:37

Економіка

Британія планує створити власну платіжну систему замість Visa і Mastercard
Британія планує створити власну платіжну систему замість Visa і Mastercard
Світові ціни на цукор обвалилися: яка ситуація на українському ринку
Світові ціни на цукор обвалилися: яка ситуація на українському ринку
Судове піратство: РФ офіційно визнала вкрадені технології власним винаходом
Судове піратство: РФ офіційно визнала вкрадені технології власним винаходом
Warner Bros. відновлює переговори з Paramount про продаж студії
Warner Bros. відновлює переговори з Paramount про продаж студії
Ціни на золото просіли: що сталося
Ціни на золото просіли: що сталося
Вирощування курей-бройлерів. Норвегія ухвалила історичне рішення
Вирощування курей-бройлерів. Норвегія ухвалила історичне рішення

Новини

Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
16 лютого, 18:58

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua