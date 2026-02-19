Ціни на картоплю в Україні стрімко зросли

Від початку тижня продукція подорожчала в середньому на 17%

Головною причиною подорожчання експерти називають поступове вичерпання запасів якісної продукції

В Україні зафіксовано зростання цін на картоплю. Від початку тижня продукція подорожчала в середньому на 17% через скорочення запасів якісної картоплі у сховищах. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit, пише «Главком».

Наразі українські виробники пропонують картоплю в межах 7-14 грн за кілограм, залежно від якості, сорту та обсягів партії. У середньому це на 17% більше, ніж тижнем раніше.

Головною причиною подорожчання експерти називають поступове вичерпання запасів якісної продукції. Частина господарств, які не мають сучасних потужностей для тривалого зберігання, реалізували основні обсяги ще до Нового року.

Додатковим фактором є високий попит з боку оптових компаній, які дедалі частіше повідомляють про нестачу необхідних обсягів якісної картоплі.

Проблеми з якістю фермери пов’язують із погодними умовами під час збирання врожаю 2025 року. Тривалі дощі погіршили товарний вигляд бульб. Аналітики не виключають, що в останні місяці маркетингового сезону на ринку може зрости частка імпортної картоплі.

Нагадаємо, в Україні завершився період тривалої стабільності на ринку овочів борщового набору, після недовгого затишшя оптові ціни на картоплю стрімко пішли вгору, що миттєво відобразилося на вартості продукту в роздрібних мережах.

