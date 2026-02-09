В Україні стрімко дорожчають овочі та фрукти: аналітики назвали ціни

У магазинах зросла ціна на один овоч з борщового набору

На полицях українських магазинів зростають ціни на деякі продукти. Зокрема, аналітики фіксують подорожчання овочів та фруктів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на EastFruit.

Як зросли ціни на овочі

Популярні пропозиції на продуктовому ринку, в порівняні з попереднім періодом фото: скришот EastFruit

Зростання цін на овочі в Україні зафіксували минулого тижня. Наприклад, подорожчали огірки, ціна на них зросла зі 120-130 до 140-170 грн/кг. Крім цього, здорожчала пекінська капуста з 22-25 до 25-30 грн/кг. А також броколі з 190-210 до 160-170 грн/кг.

Ще подорожчав солодкий та гострий перець. Вартість солодкого перцю піднялася з 145-160 грн/кг до 180-200 грн/кг. А гострий перець зріс у ціні зі 100-180 до 190-210 грн/кг.

В Україні стрімко дорожчають овочі та фрукти фото: скришот EastFruit

Серед борщового набору овочів, ціни зросли лише на буряк з 7-9 до 7-10 грн/кг. А от зелена цибуля, з якою українці смакують борщ також зросла в ціні, але значно більше. Вартість на зелену цибулю зросла до 340-360 грн/кг, раніше її ціна коливалася близько 250-350 грн.

Які фрукти подорожчали на полицях супермаркетів

Серед фруктів подорожчали яблука. Їхня ціна зросла з з 15-35 до 30-45 грн/кг. Однак здешевшав виноград до 60-170 грн/кг, раніше його ціна сягала 140-180 грн/кг.

Нагадаємо, що в Україні й раніше фіксували зростання цін на тепличні огірки на тлі високого попиту та обмеженої пропозиції. Наразі лише окремі українські тепличні комбінати продовжують реалізацію власної продукції, тоді як основну частину пропозиції на внутрішньому ринку формують імпортні огірки з Туреччини, яка традиційно є ключовим постачальником тепличних овочів у зимовий період.