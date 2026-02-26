Головна Світ Політика
Глава МЗС Польщі оцінив оборону східного флангу НАТО

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Глава МЗС Польщі оцінив можливу війну РФ із НАТО у €1,2 трлн
фото: AP

Радослав Сікорський заявив, що поразка України лише збільшить загрозу з боку Росії для країн Альянсу

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попередив, що у разі російської агресії проти держав східного флангу НАТО витрати на їхню оборону можуть сягнути щонайменше 1,2 трлн євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польського мовника Onet.

За його словами, якщо Україна програє війну, загроза з боку Росії для європейських держав не зменшиться, а навпаки зросте. Очільник польського МЗС наведе розрахунки, згідно з якими захист країн східного флангу НАТО, включно з Польщею, у разі можливого нападу РФ коштував би «щонайменше 1200 мільярдів євро – майже стільки, скільки коштує шість років функціонування польської держави».

Сікорський також наголосить, що, всупереч російській пропаганді, Москва не перемагає у війні проти України. Він зазначить, що Росія втратила шанс на демократизацію та модернізацію, зокрема через значні втрати на фронті, ізоляцію від західних ринків і різке зростання оборонних витрат, які, за його словами, вже поглинають до 40% російського бюджету.

За оцінкою польського дипломата, санкції, запроваджені проти Росії, продовжують діяти та послаблюють її економічні можливості, що впливає і на військовий потенціал країни. «Росія робить історичну помилку – вона жертвує своїм майбутнім на вівтарі непотрібної війни», – заявить він.

Нагадаємо, що Дональд Туск опублікував у соцмережі X короткий, але змістовний допис, який миттєво став вірусним. Цей допис адресований звернувся безпосередньо угорського лідеру Віктору Орбану.

До слова, Європейська комісія 26 лютого запускає нову фінансову ініціативу EastInvest Facility, спрямовану на підтримку регіонів ЄС, що межують із Росією, Білоруссю та Україною, які найбільше постраждали від наслідків війни.

