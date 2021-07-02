ФСБ залякує росіян «українською неонацистською організацією»

Вік затриманих: «ватажку» — 21 рік, решті — 16, 19 та 25 років

Федеральною службою безпеки Росії в місті Бєлгород затримано 7 прихильників «української неонацистської організації «М.К.У.». Їх підозрюють у «пропаганді ідеології неонацизму і масових вбивств, провокування міжнаціональних конфліктів, вчинення насильницьких злочинів, а також плануванні збройних нападів на співробітників правоохоронних органів і громадян». Така інформація 1 липня 2021 року з'явилася на сайті ФСБ РФ.

Як наголошується, ці ж особи нібито сформували на території регіону структурний осередок згаданої «організації».

«За адресами проживання затриманих вилучено матеріали екстремістського характеру, холодну зброя, засоби зв'язку зі збереженим листуванням про підготовку насильницьких акцій, а також виявлено лабораторію з культивування нарковмісних рослин», — йдеться у повідомленні.

Відносно «ватажка» радикального осередку додатково порушено кримінальні справи за ч. 1.1 ст. 282.1 (залучення в діяльність екстремістського співтовариства), ч. 2 ст. 354.1 (реабілітація нацизму), ч. 2 ст. 280 (публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності) і ч. 2 ст. 282 (розпалювання ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності) КК Росії, злочинна діяльність двох її членів додатково кваліфікована за ч. 2 ст. 280 і ч. 2 ст. 205.2 (публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда тероризму) КК Росії.

Вік затриманих та інші подробиці наводить Слідчий комітет РФ. За його даними, лідер осередку «української неонацистської організації» у Бєлгороді має 21 рік.

«Шляхом умовлянь, переконань, пропозицій він схилив до участі в співтоваристві рідного 16-річного брата, трьох 16-річних, 19-ти і 25-річних жителів області, а також інших осіб, які поділяють ідеологію неонацизму і стали учасниками екстремістського співтовариства», — стверджують російські силовики.

Правильність дій ФСБ та СК з точки зору закону, а також достовірність викладеного у пресрелізах ставлять під сумнів ЗМІ.

«Правозахисники відзначають, що ФСБ Росії регулярно повідомляє про затримання прихильників так званих українських неонацистських організацій, як правило - підлітків. Кримінальних справ, порушених у зв'язку з такими затриманнями, вже кілька десятків, при цьому доказами в них служать в основному листування і коментарі в інтернеті», — передає з цього приводу російська служба «Радіо Свобода».

Як вже передавав «Главком», співробітники російських спецслужб намагалися вбити відомого письменника Дмитра Бикова, використовуючи таку ж схему, як і в випадках з отруєнням Олексія Навального та Володимира Кара-Мурзи.

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